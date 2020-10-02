КПІ ім. Сікорського виграв суд у «24 каналу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Господарський суд Києва виніс ухвалу за позовом КПІ до каналу новин «24»

Телеканал поширив неправдиву інформацію щодо діяльності КПІ

Господарський суд Києва ухвалив рішення на користь Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) у справі про поширення неправдивої інформації щодо діяльності КПІ телевізійним каналом новин «24». Про це повідомляє пресслужба вузу.

11 жовтня 2018 року в ефірі телеканалу новин «24» та на веб-сайті телеканалу новин «24» була оприлюднена інформація у відеосюжеті програми «ЦРУ» про начебто наявність корупційних схем та незаконну передачу землі забудовникам.

28 вересня 2020 року Господарський суд міста Києва виніс ухвалу за позовом КПІ до каналу новин «24», визнавши подану інформацію недостовірною, що порушило особисте немайнове право КПІ ім. Ігоря Сікорського на недоторканність його ділової репутації.

Як зазначено в мотивувальній частині рішення Господарського суду м. Києва від 17.09.2020 «позивачем доведено факт порушення його немайнових прав на недоторканність ділової репутації, шляхом створення та поширення відповідачами недостовірної інформації, яка не відповідає дійсності, а відповідачами, в свою чергу не спростовано та не надано суду належних доказів на підтвердження достовірності спірної інформації».

За результатами вирішення спору судом першої інстанції КПІ ім. Ігоря Сікорського позов КПІ до каналу новин «24» був задоволений із матеріальним стягненням з відповідача.

Своїм рішенням суд постановив поширену інформацію про КПІ спростувати шляхом оголошення повного тексту резолютивної частини рішення суду в ефірі телеканалу «24» та на веб-сайті телеканалу «24», а фрагменти та коментарі, які містять недостовірну та принижуючу репутацію КПІ ім. Ігоря Сікорського інформацію, – вилучити з веб-сайту телеканалу новин «24».

«КПІ ім. Ігоря Сікорського і надалі захищатиме свою ділову репутацію від необґрунтованих звинувачень та дбатиме про позитивний імідж, який складався десятиліттями завдяки відданій праці викладачів і науковців», - говориться в заяві пресслужби КПІ.