У 24 столичних гуртожитках спалах коронавірусу
Кличко назвав вузи, гуртожитки яких не дотримуються протиепідемічних заходів
Фахівці Держпродспоживслужби разом з представниками районних адміністрацій Києва продовжують перевіряти студентські гуртожитки на дотримання протиепідемічних заходів. Уже перевірили 80 гуртожитків міста, склали 40 протоколів про порушення санітарних норм і протиепідемічних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідоми під час онлайн-пресконференції.
Серед порушників зокрема:
- Національний економічний університет імені Гетьмана,
- Національний університет імені Шевченка,
- Академія образотворчого мистецтва,
- Київський національний університет культури та мистецтва,
- Національна академія наук.
«На початку навчального року я закликав керівників вишів та керівників гуртожитків забезпечити і контролювати дотримання усіх санітарних норм. Ми повинні не допустити спалахів захворювання, бо це призведе до навантаження на столичні медзаклади та до закриття гуртожитків і навчальних закладів», - зазначив мер.
Кличко повідомив, що від початку навчального року в 24 столичних гуртожитках зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.
«У 11 з них запровадили протиепідемічні заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції: хворих ізольовано та проведено санітарну обробку приміщень. В інших гуртожитках хворих студентів вчасно ізолювали», - розповів мер.
Раніше Держпродспоживслужба повідомила, що у Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.
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Всього191671
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Хворіють102711
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Одужали85133
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Померли3827
На сьогодні у Києві закриті на карантин 6 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. У 126 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 296 класів, де є хворі учні.