У 24 столичних гуртожитках спалах коронавірусу



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В 11 гуртожитках, де виявлено коронавірус, проведено санітарну обробку приміщень

Кличко назвав вузи, гуртожитки яких не дотримуються протиепідемічних заходів

Фахівці Держпродспоживслужби разом з представниками районних адміністрацій Києва продовжують перевіряти студентські гуртожитки на дотримання протиепідемічних заходів. Уже перевірили 80 гуртожитків міста, склали 40 протоколів про порушення санітарних норм і протиепідемічних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідоми під час онлайн-пресконференції.

Серед порушників зокрема:

Національний економічний університет імені Гетьмана,

Національний університет імені Шевченка,

Академія образотворчого мистецтва,

Київський національний університет культури та мистецтва,

Національна академія наук.

«На початку навчального року я закликав керівників вишів та керівників гуртожитків забезпечити і контролювати дотримання усіх санітарних норм. Ми повинні не допустити спалахів захворювання, бо це призведе до навантаження на столичні медзаклади та до закриття гуртожитків і навчальних закладів», - зазначив мер.

Кличко повідомив, що від початку навчального року в 24 столичних гуртожитках зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.

«У 11 з них запровадили протиепідемічні заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції: хворих ізольовано та проведено санітарну обробку приміщень. В інших гуртожитках хворих студентів вчасно ізолювали», - розповів мер.

Раніше Держпродспоживслужба повідомила, що у Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.

Коронавірус в Україні

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На сьогодні у Києві закриті на карантин 6 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. У 126 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 296 класів, де є хворі учні.