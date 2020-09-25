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    У 24 столичних гуртожитках спалах коронавірусу

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    В 11 гуртожитках, де виявлено коронавірус, проведено санітарну обробку приміщень - У 24 столичних гуртожитках спалах коронавірусу
    В 11 гуртожитках, де виявлено коронавірус, проведено санітарну обробку приміщень

    Кличко назвав вузи, гуртожитки яких не дотримуються протиепідемічних заходів

    Фахівці Держпродспоживслужби разом з представниками районних адміністрацій Києва продовжують перевіряти студентські гуртожитки на дотримання протиепідемічних заходів. Уже перевірили 80 гуртожитків міста, склали 40 протоколів про порушення санітарних норм і протиепідемічних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідоми під час онлайн-пресконференції.

    Серед порушників зокрема:

    • Національний економічний університет імені Гетьмана,
    • Національний університет імені Шевченка,
    • Академія образотворчого мистецтва,
    • Київський національний університет культури та мистецтва,
    • Національна академія наук. 

    «На початку навчального року я закликав керівників вишів та керівників гуртожитків забезпечити і контролювати дотримання усіх санітарних норм. Ми повинні не допустити спалахів захворювання, бо це призведе до навантаження на столичні медзаклади та до закриття гуртожитків і навчальних закладів», - зазначив мер.

    Кличко повідомив, що від початку навчального року в 24 столичних гуртожитках зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.

    «У 11 з них запровадили протиепідемічні заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції: хворих ізольовано та проведено санітарну обробку приміщень. В інших гуртожитках хворих студентів вчасно ізолювали», - розповів мер.

    Раніше Держпродспоживслужба повідомила, що у Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      191671
    • Хворіють
      102711
    • Одужали
      85133
    • Померли
      3827

    На сьогодні у Києві закриті на карантин 6 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. У 126 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 296 класів, де є хворі учні.

    Віталій Кличко Київ вуз студенти карантин коронавірус
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