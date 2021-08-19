Красу станції метро «Золоті ворота» показали з дрона: вражаюче відео

На станції унікальні мозаїки, жодна з яких не повторюється

Київський метрополітен оприлюднив відео, зняте за допомогою дрона на одній із найкрасивіших станцій метро у світі – «Золоті ворота». Відео підготували телестудія ZBROY films спільно з КП «Київський метрополітен».

Зйомки проводились уночі, коли на станції не було пасажирів.

Дрон розпочав зйомку перед входом на станцію метро, облетів вестибюль, спустився вздовж ескалатора, показав середній вестибюль між ескалаторами, облетів кілька разів платформи станції.

«Із «Золотих воріт» розпочалося спорудження зеленої лінії метро. Історія Київської Русі в унікальних мозаїках, жодна з яких не повторюється, захоплює красою. Станція була відкрита 31 грудня 1989 року. За згадками, коли перший поїзд з офіційною делегацією рушив, пасажири та гості стали співати українські пісні. Також у середньому вестибюлі, над проходом до верхнього ескалатора червоною смальтою викладено слова «Слава Україні». Напис зробили будівельники. Зважаючи на радянський час, вчинок дуже сміливим», – розповіли в метрополітені.

Зараз щодня станцією «Золоті ворота» користується близько 15 тисяч пасажирів. У вестибюлі регулярно відбуваються презентації соціальних та арт-проєктів.

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