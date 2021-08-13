Столична влада назвала терміни та вартість будівництва метро на Троєщину

Метро на Троєщину можливо збудувати за п'ять років

Європейські банки готові надавати Києву достатньо дешеві кредити для будівництва метрополітену

Після запуску автомобільного руху на Подільсько-Воскресенському мостовому переході Київ планує розпочати активні роботи з будівництва метрополітену. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник в інтерв’ю «Обозревателю».

За його словами, початок будівництва метрополітену, фактично, розпочався.

«Сьогодні є надії, що ми зможемо знайти інвестора, щоб будувати метрополітен. Це великі європейські банки – їх є декілька – які готові надавати місту достатньо дешеві кредити для будівництва метрополітену. Частина проєкту у нас є. І після того, як поїде автомобільна частина – ми плануємо перейти до активного будівництва метрополітену», – підкреслив Поворозник.

Чиновник зазначив, що втілення цього проєкту очікують не лише ті кияни, які живуть на Троєщині, а й мешканці Солом’янського району, де всього одна станція метрополітену – «Вокзальна».

«Цього метрополітену чекають не тільки мешканці Троєщини, а ще й кияни, які живуть у Солом’янському районі. І не тільки. Адже перемички існуючих сьогодні ліній метрополітену зі ще однією новою лінією дадуть можливість розвантажити переходи в центральній частині міста. Якщо ми з’єднаємо «Вокзальну» з «Лук’янівською», а «Лук’янівську» – з «Тараса Шевченка» – це дозволить зробити ще одну можливість пересадки з однієї лінії на іншу», – сказав Поворозник.

За його словами, на будівництво 18 нових станцій, за попередніми розрахунками, необхідно близько $2,3 млрд. Збудувати їх можливо за 5 років із моменту старту активного будівництва.

Нагадаємо, Поворозник повідомив, що до кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами.

Раніше Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.

На початку червня у ЗМІ з’явилась інформація, що відкриття станції метро «Мостицька» можна очікувати не раніше літа наступного року.

«Київметробуд» заявив, що це неправдива інформація. «Спорудження двох станцій «Мостицької» та «Проспекту Правди» продовжується. Попри виклики пандемії «Київметробуд» докладає максимум зусиль для ефективного виконання плану робіт», - йдеться в повідомленні метробудівців.

Метробудівці зазначили, що роблять усе, щоб надолужити деяке відставання і в кінці року відкрити станцію «Мостицьку».