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    У київському метро відкрилась виставка, що розвінчує міфи про аутизм

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    Експозиція представлена у вестибюлі станції&nbsp;&laquo;Театральна&raquo; - У київському метро відкрилась виставка, що розвінчує міфи про аутизм
    Експозиція представлена у вестибюлі станції «Театральна»
    Фото: Київський метрополітен

    На виставці представлені десять інформативних стендів з матеріалами першої в Україні «Абетки толерантності»

    У київському метрополітені відкрилась виставка постерів про аутизм. Оглянути експозицію можна у вестибюлі станції метро «Театральна». Виставку організувала Громадська організація HappyToday за підтримки Київського метрополітену, повідомляє пресслужба метрополітену.

    Проєкт об'єднує 10 інформативних стендів з матеріалами першої в Україні «Абетки толерантності».

    «Маємо близько мільйона пасажирів щодня. Такі проєкти дозволяють людям краще розуміти один одного. Такі знання допомагають уникнути багатьох непорозумінь чи конфліктів», – переконана заступниця начальника підземки Наталка Макогон

    Загалом «Абетка толерантності» – це як відео, так і візуальні матеріали на тему аутичного спектру (РАС) та людей із цим розладом.

    «Невідоме лякає і провокує агресію – саме це відбувається з темою аутизму в Україні. Люди часто вірять у шкідливі міфи і поширюють стигму і неприйняття. Тому ми вирішили пояснити, розповісти і наблизити глядачів до розуміння – інший не означає гірший. Вибрали жартівливий No Drama тон, щоб заохотити до емпатії, адже кожен з нас – особливий», – зазначає засновниця Happy Today Анастасія Степула.

    У кожному матеріалі «Абетки толерантності» розкривається одна з тем, необхідних для розуміння нейровідмінних людей:

    • «Аутизм – не хвороба» – розвінчується міф про те, що аутизм – це хвороба.
    • «Нейрорізноманітність» – розкривається тема нейрологічної унікальності кожної людини.
    • «Не лайся» – висвітлюється принцип коректної та толерантної термінології навколо PAC.
    • «Емпатія» – пояснюється відкритість людей з РАС та відсутність соціальних масок.
    • «Правда» – показана особливість людей з аутизмом говорити тільки правду.
    • «Спілкування» – про правила поведінки при налагодженні комунікації з людьми у спектрі.
    • «Геніальність» – розвінчується міф про геніальність усіх людей у спектрі.
    • «Перегруз» – про причини психічних перевантажень та зривів.
    • «Дивні рухи» – про різні види самостимулювання людей з РАС.

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    У київському метро відкрилась виставка, що розвінчує міфи про аутизм
    У київському метро відкрилась виставка, що розвінчує міфи про аутизм
    У київському метро відкрилась виставка, що розвінчує міфи про аутизм

    Виставка триватиме до 20 серпня. Щодня її проглядатиме близько 10 тисяч пасажирів метрополітену.

    Теги: Київ метро виставка
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    У київському метро відкрилась виставка, що розвінчує міфи про аутизм