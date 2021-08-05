У київському метро відкрилась виставка, що розвінчує міфи про аутизм

На виставці представлені десять інформативних стендів з матеріалами першої в Україні «Абетки толерантності»

У київському метрополітені відкрилась виставка постерів про аутизм. Оглянути експозицію можна у вестибюлі станції метро «Театральна». Виставку організувала Громадська організація HappyToday за підтримки Київського метрополітену, повідомляє пресслужба метрополітену.

Проєкт об'єднує 10 інформативних стендів з матеріалами першої в Україні «Абетки толерантності».

«Маємо близько мільйона пасажирів щодня. Такі проєкти дозволяють людям краще розуміти один одного. Такі знання допомагають уникнути багатьох непорозумінь чи конфліктів», – переконана заступниця начальника підземки Наталка Макогон

Загалом «Абетка толерантності» – це як відео, так і візуальні матеріали на тему аутичного спектру (РАС) та людей із цим розладом.

«Невідоме лякає і провокує агресію – саме це відбувається з темою аутизму в Україні. Люди часто вірять у шкідливі міфи і поширюють стигму і неприйняття. Тому ми вирішили пояснити, розповісти і наблизити глядачів до розуміння – інший не означає гірший. Вибрали жартівливий No Drama тон, щоб заохотити до емпатії, адже кожен з нас – особливий», – зазначає засновниця Happy Today Анастасія Степула.

У кожному матеріалі «Абетки толерантності» розкривається одна з тем, необхідних для розуміння нейровідмінних людей:

«Аутизм – не хвороба» – розвінчується міф про те, що аутизм – це хвороба.

«Нейрорізноманітність» – розкривається тема нейрологічної унікальності кожної людини.

«Не лайся» – висвітлюється принцип коректної та толерантної термінології навколо PAC.

«Емпатія» – пояснюється відкритість людей з РАС та відсутність соціальних масок.

«Правда» – показана особливість людей з аутизмом говорити тільки правду.

«Спілкування» – про правила поведінки при налагодженні комунікації з людьми у спектрі.

«Геніальність» – розвінчується міф про геніальність усіх людей у спектрі.

«Перегруз» – про причини психічних перевантажень та зривів.

«Дивні рухи» – про різні види самостимулювання людей з РАС.

Виставка триватиме до 20 серпня. Щодня її проглядатиме близько 10 тисяч пасажирів метрополітену.