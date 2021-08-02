  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Складено рейтинг станцій київського метро за перше півріччя

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пасажиропотік на станції &laquo;Дніпро&raquo; найменший - Складено рейтинг станцій київського метро за перше півріччя

    Пасажиропотік на станції «Дніпро» найменший

    Фото з відкритих джерел

    Найбільш завантаженою є станція «Академмістечко»

    За перше півріччя цього року у столичній підземці пасажиропотік зріс у порівнянні з минулим роком, але не значно. Про це повідомили в метрополітені на інформаційний запит сайту «Сегодня».

    За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140,291 млн пасажирів, а в 2020 році – 121,073 млн пасажирів.

    У метрополітені нагадують, що в минулому році через карантин підземка не працювала з березня по травень, що значно відбилося на загальних цифрах.

    Станції, на яких пасажиропотік найбільший

    Є в Київському метрополітені і свої станції-лідери, на яких пасажиропотік значно більший, ніж на інших.

    Станція «Академмістечко» перевезла за пів року:

    • У 2020 році – 5,34 млн пасажирів
    • У 2021 році – 5,861 млн пасажирів

    Станція «Вокзальна»:

    • У 2020 році – 4,484 млн пасажирів
    • У 2021 році – 4,593 млн пасажирів

    Станція «Лісова»:

    • У 2020 році – 4,849 млн пасажирів
    • У 2021 році – 5,263 млн пасажирів

    Станція «Лівобережна»:

    • У 2020 році – 4,153 млн пасажирів
    • У 2021 році – 4,448 млн пасажирів

    Станція «Мінська»:

    • У 2020 році – 4,101 млн пасажирів
    • У 2021 році – 4,33 млн пасажирів

    Станції-аутсайдери

    Очікувано, що низький пасажиропотік спостерігається на станціях, які й раніше не були в лідерах.

    Станція «Славутич» перевезла за пів року:

    • У 2020 році – 725 тис. пасажирів
    • У 2021 році – 920 тис. пасажирів

    Станція «Вирлиця»:

    • У 2020 році – 655 тис. пасажирів
    • У 2021 році – 759 тис. пасажирів

    Станція «Червоний хутір»:

    • У 2020 році – 441 тис. пасажирів
    • У 2021 році – 532 тис. пасажирів

    Станція «Гідропарк»:

    • У 2020 році – 395 тис. пасажирів
    • У 2021 році – 454 тис. пасажирів

    Станція «Дніпро»:

    • У 2020 році – 217 тис. пасажирів
    • У 2021 році – 305 тис. пасажирів

    Як повідомлялося, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м.

    Минулого року у столичному метрополітені 19 разів пасажири потрапляли на колії та отримали травми різних ступенів. За рік було зафіксовано 57 грубих порушень Правил користування метрополітеном. Із них 38 разів – зачепери, які намагалися проїхатися поміж або на вагонах. Більшість порушників були затримані правоохоронцями.

    Читайте також: Метробудівці показали відео, як прокладають лінію на Виноградар
    Теги: Київ громадський транспорт метро рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Складено рейтинг станцій київського метро за перше півріччя