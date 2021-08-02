Складено рейтинг станцій київського метро за перше півріччя

Найбільш завантаженою є станція «Академмістечко»

За перше півріччя цього року у столичній підземці пасажиропотік зріс у порівнянні з минулим роком, але не значно. Про це повідомили в метрополітені на інформаційний запит сайту «Сегодня».

За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140,291 млн пасажирів, а в 2020 році – 121,073 млн пасажирів.

У метрополітені нагадують, що в минулому році через карантин підземка не працювала з березня по травень, що значно відбилося на загальних цифрах.

Станції, на яких пасажиропотік найбільший

Є в Київському метрополітені і свої станції-лідери, на яких пасажиропотік значно більший, ніж на інших.

Станція «Академмістечко» перевезла за пів року:

У 2020 році – 5,34 млн пасажирів

У 2021 році – 5,861 млн пасажирів

Станція «Вокзальна»:

У 2020 році – 4,484 млн пасажирів

У 2021 році – 4,593 млн пасажирів

Станція «Лісова»:

У 2020 році – 4,849 млн пасажирів

У 2021 році – 5,263 млн пасажирів

Станція «Лівобережна»:

У 2020 році – 4,153 млн пасажирів

У 2021 році – 4,448 млн пасажирів

Станція «Мінська»:

У 2020 році – 4,101 млн пасажирів

У 2021 році – 4,33 млн пасажирів

Станції-аутсайдери

Очікувано, що низький пасажиропотік спостерігається на станціях, які й раніше не були в лідерах.

Станція «Славутич» перевезла за пів року:

У 2020 році – 725 тис. пасажирів

У 2021 році – 920 тис. пасажирів

Станція «Вирлиця»:

У 2020 році – 655 тис. пасажирів

У 2021 році – 759 тис. пасажирів

Станція «Червоний хутір»:

У 2020 році – 441 тис. пасажирів

У 2021 році – 532 тис. пасажирів

Станція «Гідропарк»:

У 2020 році – 395 тис. пасажирів

У 2021 році – 454 тис. пасажирів

Станція «Дніпро»:

У 2020 році – 217 тис. пасажирів

У 2021 році – 305 тис. пасажирів

Як повідомлялося, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м.

Минулого року у столичному метрополітені 19 разів пасажири потрапляли на колії та отримали травми різних ступенів. За рік було зафіксовано 57 грубих порушень Правил користування метрополітеном. Із них 38 разів – зачепери, які намагалися проїхатися поміж або на вагонах. Більшість порушників були затримані правоохоронцями.