Складено рейтинг станцій київського метро за перше півріччя
Пасажиропотік на станції «Дніпро» найменший
Найбільш завантаженою є станція «Академмістечко»
За перше півріччя цього року у столичній підземці пасажиропотік зріс у порівнянні з минулим роком, але не значно. Про це повідомили в метрополітені на інформаційний запит сайту «Сегодня».
За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140,291 млн пасажирів, а в 2020 році – 121,073 млн пасажирів.
У метрополітені нагадують, що в минулому році через карантин підземка не працювала з березня по травень, що значно відбилося на загальних цифрах.
Станції, на яких пасажиропотік найбільший
Є в Київському метрополітені і свої станції-лідери, на яких пасажиропотік значно більший, ніж на інших.
Станція «Академмістечко» перевезла за пів року:
- У 2020 році – 5,34 млн пасажирів
- У 2021 році – 5,861 млн пасажирів
Станція «Вокзальна»:
- У 2020 році – 4,484 млн пасажирів
- У 2021 році – 4,593 млн пасажирів
Станція «Лісова»:
- У 2020 році – 4,849 млн пасажирів
- У 2021 році – 5,263 млн пасажирів
Станція «Лівобережна»:
- У 2020 році – 4,153 млн пасажирів
- У 2021 році – 4,448 млн пасажирів
Станція «Мінська»:
- У 2020 році – 4,101 млн пасажирів
- У 2021 році – 4,33 млн пасажирів
Станції-аутсайдери
Очікувано, що низький пасажиропотік спостерігається на станціях, які й раніше не були в лідерах.
Станція «Славутич» перевезла за пів року:
- У 2020 році – 725 тис. пасажирів
- У 2021 році – 920 тис. пасажирів
Станція «Вирлиця»:
- У 2020 році – 655 тис. пасажирів
- У 2021 році – 759 тис. пасажирів
Станція «Червоний хутір»:
- У 2020 році – 441 тис. пасажирів
- У 2021 році – 532 тис. пасажирів
Станція «Гідропарк»:
- У 2020 році – 395 тис. пасажирів
- У 2021 році – 454 тис. пасажирів
Станція «Дніпро»:
- У 2020 році – 217 тис. пасажирів
- У 2021 році – 305 тис. пасажирів
Як повідомлялося, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м.
Минулого року у столичному метрополітені 19 разів пасажири потрапляли на колії та отримали травми різних ступенів. За рік було зафіксовано 57 грубих порушень Правил користування метрополітеном. Із них 38 разів – зачепери, які намагалися проїхатися поміж або на вагонах. Більшість порушників були затримані правоохоронцями.