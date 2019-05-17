Кравчук став почесним громадянином Києва



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Перший президент незалежної України Леонід Кравчук Фото: Главком

У КМДА зазначили, що під час головування Кравчука прийняли Декларацію про державний суверенітет і Акт проголошення незалежності України

Київська міськрада під час пленарного засідання 16 травня ухвалила рішення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Києва першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Крім Кравчука, це звання присвоєно також директору Інституту біохімії імені Палладіна Національної академії наук України, громадському діячеві Сергію Комісаренку та діячеві культури Світлані Литвиновій.

У КМДА зазначили, що під час головування Кравчука прийняли Декларацію про державний суверенітет і Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді президента він послідовно відстоював незалежність держави і її суверенітет.

Комісаренко - член Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, доктор біологічних наук, професор, державний та громадський діяч. Засновник молекулярної імунології в Україні. Автор понад 400 наукових робіт. Під його керівництвом в 1986 році проведено унікальне дослідження імунітету у людей, які працювали відразу після аварії на Чорнобильській АЕС.

Литвинова - засновник і директор Музею Олександра Кошиця (український хоровий диригент, композитор, етнограф і письменник-мемуарист) при спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступеня №296 (Дарницький район Києва). Понад 40 років працює в сфері освіти, в 1998-2009 роках - депутат Харківської районної в Києві ради.