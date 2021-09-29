«Крим – це Україна». Під посольством РФ оновили борд із нагадуванням росіянам (фото)

Білборд біля посольства РФ у Києві знову в належному стані

Білборд оновлено після публікації «Главкома»

Після публікації «Главкома» та суспільного розголосу біля російського посольства в Києві оновили білборд, який нагадує росіянам, що Крим – це Україна.

Близько тижня на білборді був відсутній один із фрагментів, через що фразу «Крим – це Україна» було неможливо прочитати повністю. Це викликало обурення столичних мешканців та користувачів соцмережі.

Білборд декілька днів перебував у неналежному стані Фото: Дмитрий Корнейчук/Facebook

Нарешті борд із символічними посланнями Росії відновили.

Нагадаємо, що білборд, який нагадує, що Крим – це Україна, встановили біля будівлі посольства Російської Федерації у Києві 23 лютого 2021 року.

Окрім відповідного напису, на плакаті зображена символіка Департаменту контррозвідки СБУ.

Тоді ж подібні білборди з’явилися і в інших містах України, де розташовані консульства РФ: у Харкові, Львові та Одесі.