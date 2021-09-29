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    «Крим – це Україна». Під посольством РФ оновили борд із нагадуванням росіянам (фото)

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    Білборд біля посольства РФ у Києві знову в належному стані - «Крим – це Україна». Під посольством РФ оновили борд із нагадуванням росіянам (фото)
    Білборд біля посольства РФ у Києві знову в належному стані
    Фото: 24 канал

    Білборд оновлено після публікації «Главкома»

    Після публікації «Главкома» та суспільного розголосу біля російського посольства в Києві оновили білборд, який нагадує росіянам, що Крим – це Україна.

    Близько тижня на білборді був відсутній один із фрагментів, через що фразу «Крим – це Україна» було неможливо прочитати повністю. Це викликало обурення столичних мешканців та користувачів соцмережі.

    Білборд декілька днів перебував у неналежному стані Фото: Дмитрий Корнейчук/Facebook
    Білборд декілька днів перебував у неналежному стані Фото: Дмитрий Корнейчук/Facebook

    Нарешті борд із символічними посланнями Росії відновили.

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    «Крим – це Україна». Під посольством РФ оновили борд із нагадуванням росіянам (фото)
    «Крим – це Україна». Під посольством РФ оновили борд із нагадуванням росіянам (фото)
    Фото: 24 канал

    Нагадаємо, що білборд, який нагадує, що Крим – це Україна, встановили біля будівлі посольства Російської Федерації у Києві 23 лютого 2021 року.

    Окрім відповідного напису, на плакаті зображена символіка Департаменту контррозвідки СБУ.

    Тоді ж подібні білборди з’явилися і в інших містах України, де розташовані консульства РФ: у Харкові, Львові та Одесі.

    Теги: Крим СБУ Київ посольство кияни
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    «Крим – це Україна». Під посольством РФ оновили борд із нагадуванням росіянам (фото)