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    Крим – це Україна: СБУ привітала Росію з 23 лютим

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    Біл-борди та лайтбокси з лого&nbsp;&laquo;Aquila non captat muscas&raquo; встановлено перед дипустановами в Києві, Харкові, Львові та Одесі - Крим – це Україна: СБУ привітала Росію з 23 лютим
    Біл-борди та лайтбокси з лого «Aquila non captat muscas» встановлено перед дипустановами в Києві, Харкові, Львові та Одесі
    Фото: Facebook/СБУ

    Емблемою контррозвідки російських дипломатів українські спецслужби «вітали» також із Днем Росії у червні 2020 року

    Контррозвідку СБУ перед усіма дипломатичними установами Росії, що знаходяться на території України 23 лютого встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.

    Фото одного з таких вітань з'явилося на сторінці СБУ в Facebook.

    «Інформаційний привіт» з’явився тоді, коли держава-агресор відзначає День захисника вітчизни, як спадок радянського свята Дня армії.

    Біл-борди та лайтбокси з лого «Aquila non captat muscas», що перекладається як «Орел мух не ловить» та є девізом української контррозвідки встановлено перед дипустановами в Києві, Харкові, Львові та Одесі.

    Поділилася світлиною і сама СБУ у Facebook з відповідним підписом: «Просто фото, просто посольство РФ у Києві, просто констатація факту: Крим – це Україна!».

    Емблемою контррозвідки російських дипломатів українські спецслужби «вітали» також із Днем Росії у червні 2020 року.

    А в березні 2015 року таким чином передавали «привіт» зрадникам, які залишилися в окупованому Криму служити агресору.

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    Напередодні, контррозвідники Служби безпеки України затримали на Одещині командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів НЗФ «ЛНР».

    Нагадаємо, нещодавно Співробітники СБУ викрили міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями. Мережа координувалася з Росії.

    Теги: Крим Росія СБУ свята посольство Україна
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