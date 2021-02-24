Крим – це Україна: СБУ привітала Росію з 23 лютим
Емблемою контррозвідки російських дипломатів українські спецслужби «вітали» також із Днем Росії у червні 2020 року
Контррозвідку СБУ перед усіма дипломатичними установами Росії, що знаходяться на території України 23 лютого встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.
Фото одного з таких вітань з'явилося на сторінці СБУ в Facebook.
«Інформаційний привіт» з’явився тоді, коли держава-агресор відзначає День захисника вітчизни, як спадок радянського свята Дня армії.
Біл-борди та лайтбокси з лого «Aquila non captat muscas», що перекладається як «Орел мух не ловить» та є девізом української контррозвідки встановлено перед дипустановами в Києві, Харкові, Львові та Одесі.
Поділилася світлиною і сама СБУ у Facebook з відповідним підписом: «Просто фото, просто посольство РФ у Києві, просто констатація факту: Крим – це Україна!».
Емблемою контррозвідки російських дипломатів українські спецслужби «вітали» також із Днем Росії у червні 2020 року.
А в березні 2015 року таким чином передавали «привіт» зрадникам, які залишилися в окупованому Криму служити агресору.
Напередодні, контррозвідники Служби безпеки України затримали на Одещині командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів НЗФ «ЛНР».
Нагадаємо, нещодавно Співробітники СБУ викрили міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями. Мережа координувалася з Росії.