Україна познущалася з Росії за фото окупованого Криму

Росія взялася просувати окуповану територію, Україна порадила йти геть

Україна потролила у Тwitter державу-агресорку. Все тому, що на офіційному акаунті Росії з'явився допис про окупований Крим.

27 вересня росіяни опублікували у соцмережі кілька фотографій українського півострова. Так вони прагнули заохотити туристів його відвідати.

«Осінь у Криму – це щось особливе. Плавний ніжний сезон переходів у зелене, золоте й червоне вбрання. Й все це на тлі чарівного Чорного моря», – мовиться у повідомленні, яке цинічно супроводжується хештегом #ВідвідайРосію.

Офіційний акаунт України не забарився з відповіддю.

«Просувати українські регіони – це добре, але забратися з них – ще краще», – наголосили там.

Нагадаємо, під час візиту до окупованого Росією Криму в якості «міжнародного спостерігача» екскерівник французської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ Мішель Вуазен заявив, що хоче визнання владою Франції Криму частиною Росії.

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