Куди піти й де розважитися в Києві 4 грудня (афіша)
У столиці багато цікавих заходів
П’ятниця – останній робочий день тижня. Тож, можна подумати, як розважитися і куди піти.
4 грудня у Києві відбудуться виставки, концерти, спектаклі. Киянам і гостям столиці пропонується чималенький перелік цікавих подій.
Виставки
Виставка «Ліногравюра від «А» до «Я» київського художника Михайла Химича
Головна мета акції – показати перспективність мистецтва ліногравюри в сучасному світі: розмаїття можливостей; пластична мова техніки; способи досягнення образної виразності; еволюція древньої техніки в світі сучасних технологій; методика «ручного» друку відтисків та її переваги над «механічним» (за допомогою станків). Відбудуться також семінари, лекції, майстер-класи.
Де: Муніципальна галерея мистецтв Деснянського району по вул. Драйзера, 6
Відкриття 4 грудня о 18:00
Виставка «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»
Виставка присвячена 120-річчю від дня народження видатної української художниці.
Де: Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9)
Триває з 19 листопада до 31 березня.
Фотовиставка до Дня Збройних Сил України «Воїни. Нескорені та непереможні»
Де: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24А)
Триває 1-12 грудня
Виставка фіалок
Окрім фіалок, на виставці будуть представлені примуліни, епісції, пеларгонії, сукуленти, компанули та інші декоративні кімнатні рослини.
Де: в Київському міському Будинку природи: вул. Рогнідинська, 3 (станція метро «Палац спорту»).
Триває з 1 по 4 грудня.
Виставка-архів фотографа Олександра Ранчукова
Олександр Ранчуков - відомий київський фотограф, який займався документальної фотографією. Він не вважав свою роботу творчістю, оскільки не створював нову реальність, а просто документував її. Незважаючи на це, в його роботах можна розглянути унікальний художній почерк. У його роботах розкривалася історія міста і його жителів.
Де: Мала галерея Мистецького Арсеналу (вулиця Лаврська, 9).
Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 12:00 до 20:00
Виставка «Мрії»
Проєкт художниці Поліни Кузнєцової. За допомогою своїх робіт художниця показала своє бачення світу мрій. Кожна її картина – це окрема розповідь, наповнена алегоріями. Образотворче мистецтво доповнюють інсталяції та відеосюжети.
Де: Шоколадний будиночок (вулиця Шовковична, 17/2)
Триває 1-29 грудня, з 10:30 до 18:00
Виставка «Тартарари»
У своїх роботах художник Дмитро Красний піднімає тему містики і потойбічного світу.
Де: Dymchuk Gallery (вулиця Ярославська, 21).
Триває 1-6 грудня, з 11:00 до 19:00
Виставка «Стінка на стінку»
Для проєкту зібрали сім українських художників, які змагатимуться в своєрідному арт-батлі. Це групова виставка сучасного мистецтва, в рамках якої сім стін галереї займуть роботи цих художників.
Де: Центр сучасного мистецтва White World (вулиця Пушкінська, 21а).
Триває 1-12 грудня, з 11:00 до 19:00
Виставка «Творчі студії майстрів-ветеранів»
На виставці ветерани АТО демонструють результати своїх творчих захоплень і хобі, які допомогли їм впоратися з наслідками війни. Учасники покажуть свої роботи, виконані в різних техніках і представлені в різних видах мистецтва. В рамках виставки пройдуть також літературні та поетичні читання, лекції та музичні виступи.
Де: Музейний провулок, 6.
Триває 3-4 грудня, з 12:00 до 17:00
Виставка «Туалетне антимистецтво»
Ця виставка присвячена інтимній темі, яка стосується кожної людини. Тут демонструють відтворені фрагменти класичних картин великих художників на туалетну тематику.
Де: Музей історії туалету, вулиця Рибальська, 22
Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 13:00 до 18:00
Виставка фотографій «Нове покоління»
Зібравши кращі роботи серій 16 авторів, організатори хотіли показати справжнє сучасне мистецтво фотографії. Молоді митці і представники нової хвилі у сфері фотомистецтва створюють роботи, поєднуючи класичні прийоми і нові сучасні віяння.
Де: Галерея НЮ АРТ, вулиця Грушевського, 28/2
Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 11:00 до 17:00
Виставка «Портрети, які розмовляють»
Український художник Давид Чікчан створює своє альтернативне бачення дизайну купюр українських гривень. Його портрети видатних діячів не мовчазні, а «розмовляють» власними цитатами з їх творів.
Де: Bereznitsky Art Foundation, вулиця Кожум’яцька, 22
Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 12:00 до 21:00
Фестивалі
Фестиваль VR «Virtualité»
В рамках фестивалю продемонструють роботи французьких і українських майстрів віртуальної реальності. Гості отримають можливість зануритися в інші світи, завдяки шоломів віртуальної реальності і відчути на собі рівень розвитку VR-технологій.
Де: Арт-центр M17 (вулиця Антоновича 102-104).
Триває 3-4 грудня.
Вистави
Київський академічний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17)
- 15:00 – вистава «Пригоди Тома Сойєра»
Рекомендований вік: 10+
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2)
- 19:00 – вистава «Весілля Фігаро»
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (просп. Броварський, 25)
- 19:00 – вистава «Жіноча логіка»
Київський національний академічний Молодий театр (вул. Прорізна, 17)
- 19:00 – вистава «Синій автомобіль»
Рекомендований вік: 16+
Київський академічний драматичний театр на Подолі (вул. Андріївський узвіз, 20А, Б)
- 19:00 – вистава «Імітація»
Рекомендований вік: 12+
Київський академічний театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А)
- 19:00 – вистава «Місто Богів»
Рекомендований вік: 18+
Київський академічний театр «Колесо» (вул. Андрiївський узвiз, 8)
- 19:00 – вистава «Мишоловка»
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал, 14Б)
- 19:00 – вистава «Бельведер»
Київський академічний театр на Печерську (вул. Немировича-Данченка, 5)
- 19:00 – вистава «Наталка Полтавка»
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» (вул. Івана Миколайчука, 3)
- 19:00 – етношоу «Животоки»