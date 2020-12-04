Кияни можуть відвідати фестивалі, концерти та вистави

У столиці багато цікавих заходів

П’ятниця – останній робочий день тижня. Тож, можна подумати, як розважитися і куди піти.

4 грудня у Києві відбудуться виставки, концерти, спектаклі. Киянам і гостям столиці пропонується чималенький перелік цікавих подій.

Виставки

Виставка «Ліногравюра від «А» до «Я» київського художника Михайла Химича

Головна мета акції – показати перспективність мистецтва ліногравюри в сучасному світі: розмаїття можливостей; пластична мова техніки; способи досягнення образної виразності; еволюція древньої техніки в світі сучасних технологій; методика «ручного» друку відтисків та її переваги над «механічним» (за допомогою станків). Відбудуться також семінари, лекції, майстер-класи.

Де: Муніципальна галерея мистецтв Деснянського району по вул. Драйзера, 6

Відкриття 4 грудня о 18:00



Виставка «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»

Виставка присвячена 120-річчю від дня народження видатної української художниці.

Де: Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9)

Триває з 19 листопада до 31 березня.

Фотовиставка до Дня Збройних Сил України «Воїни. Нескорені та непереможні»

Де: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24А)

Триває 1-12 грудня

Виставка фіалок

Окрім фіалок, на виставці будуть представлені примуліни, епісції, пеларгонії, сукуленти, компанули та інші декоративні кімнатні рослини.

Де: в Київському міському Будинку природи: вул. Рогнідинська, 3 (станція метро «Палац спорту»).

Триває з 1 по 4 грудня.

Виставка-архів фотографа Олександра Ранчукова

Олександр Ранчуков - відомий київський фотограф, який займався документальної фотографією. Він не вважав свою роботу творчістю, оскільки не створював нову реальність, а просто документував її. Незважаючи на це, в його роботах можна розглянути унікальний художній почерк. У його роботах розкривалася історія міста і його жителів.

Де: Мала галерея Мистецького Арсеналу (вулиця Лаврська, 9).

Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 12:00 до 20:00

Виставка «Мрії»

Проєкт художниці Поліни Кузнєцової. За допомогою своїх робіт художниця показала своє бачення світу мрій. Кожна її картина – це окрема розповідь, наповнена алегоріями. Образотворче мистецтво доповнюють інсталяції та відеосюжети.

Де: Шоколадний будиночок (вулиця Шовковична, 17/2)

Триває 1-29 грудня, з 10:30 до 18:00

Виставка «Тартарари»

У своїх роботах художник Дмитро Красний піднімає тему містики і потойбічного світу.

Де: Dymchuk Gallery (вулиця Ярославська, 21).

Триває 1-6 грудня, з 11:00 до 19:00

Виставка «Стінка на стінку»

Для проєкту зібрали сім українських художників, які змагатимуться в своєрідному арт-батлі. Це групова виставка сучасного мистецтва, в рамках якої сім стін галереї займуть роботи цих художників.

Де: Центр сучасного мистецтва White World (вулиця Пушкінська, 21а).

Триває 1-12 грудня, з 11:00 до 19:00

Виставка «Творчі студії майстрів-ветеранів»

На виставці ветерани АТО демонструють результати своїх творчих захоплень і хобі, які допомогли їм впоратися з наслідками війни. Учасники покажуть свої роботи, виконані в різних техніках і представлені в різних видах мистецтва. В рамках виставки пройдуть також літературні та поетичні читання, лекції та музичні виступи.

Де: Музейний провулок, 6.

Триває 3-4 грудня, з 12:00 до 17:00

Виставка «Туалетне антимистецтво»

Ця виставка присвячена інтимній темі, яка стосується кожної людини. Тут демонструють відтворені фрагменти класичних картин великих художників на туалетну тематику.

Де: Музей історії туалету, вулиця Рибальська, 22

Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 13:00 до 18:00

Виставка фотографій «Нове покоління»

Зібравши кращі роботи серій 16 авторів, організатори хотіли показати справжнє сучасне мистецтво фотографії. Молоді митці і представники нової хвилі у сфері фотомистецтва створюють роботи, поєднуючи класичні прийоми і нові сучасні віяння.

Де: Галерея НЮ АРТ, вулиця Грушевського, 28/2

Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 11:00 до 17:00

Виставка «Портрети, які розмовляють»

Український художник Давид Чікчан створює своє альтернативне бачення дизайну купюр українських гривень. Його портрети видатних діячів не мовчазні, а «розмовляють» власними цитатами з їх творів.

Де: Bereznitsky Art Foundation, вулиця Кожум’яцька, 22

Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 12:00 до 21:00

Фестивалі

Фестиваль VR «Virtualité»

В рамках фестивалю продемонструють роботи французьких і українських майстрів віртуальної реальності. Гості отримають можливість зануритися в інші світи, завдяки шоломів віртуальної реальності і відчути на собі рівень розвитку VR-технологій.

Де: Арт-центр M17 (вулиця Антоновича 102-104).

Триває 3-4 грудня.

Вистави

Київський академічний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17)

15:00 – вистава «Пригоди Тома Сойєра»

Рекомендований вік: 10+

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2)

19:00 – вистава «Весілля Фігаро»

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (просп. Броварський, 25)

19:00 – вистава «Жіноча логіка»

Київський національний академічний Молодий театр (вул. Прорізна, 17)

19:00 – вистава «Синій автомобіль»

Рекомендований вік: 16+

Київський академічний драматичний театр на Подолі (вул. Андріївський узвіз, 20А, Б)

19:00 – вистава «Імітація»

Рекомендований вік: 12+

Київський академічний театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А)

19:00 – вистава «Місто Богів»

Рекомендований вік: 18+

Київський академічний театр «Колесо» (вул. Андрiївський узвiз, 8)

19:00 – вистава «Мишоловка»

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал, 14Б)

19:00 – вистава «Бельведер»

Київський академічний театр на Печерську (вул. Немировича-Данченка, 5)

19:00 – вистава «Наталка Полтавка»

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» (вул. Івана Миколайчука, 3)