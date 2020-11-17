«Я – український режисер!» Пам’яті митця і патріота Романа Віктюка

Після переїзду до Москви Роман Віктюк завжди наголошував, що він – українець та завжди розмовляв українською мовою

На 85-році обірвалося життя видатного режисера

У Москві на 85-році життя помер відомий український режисер Роман Віктюк. Про це повідомили у дирекції Театру Романа Віктюка.

«17 листопада 2020 року на 85-му році від нас пішов наш Майстер – великий, неперевершений режисер, учитель, геній, брила, чарівник, який, здавалося б, повинен бути жити вічно», – йдеться у заяві театру Віктюка.

Наразі про причину смерті не повідомляють. Проте наприкінці жовтня стало відомо про його госпіталізацію з коронавірусом.

«Я – український режисер!»

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові ще за часів Польщі. Після закінчення школи у Львові він поїхав вчитись до Державного інституту театрального мистецтва в Москві. Отримавши диплом, повернувся до рідного Львова, де спершу працював актором, а згодом і режисером. Саме тут митець створив власну студію при Львівському палаці піонерів.

Згодом талановитий львів'янин отримав запорошення працювати у Твері, Вільнюсі, Одесі, Таллінні, Києві, Казані, Ризі, Москві. За десятки років роботи в театрі він поставив близько 200 вистав, найвідоміші з яких: «Федра», «Мадам Баттерфляй», «Лоліта», «Дама без камелій», «Служниці».

Фото: Роман Віктюк / Biography

Окрім цього, у 1991 році Роман Віктюк створив театр у Москві, де до останніх днів життя був головним режисером і художнім керівником. Мав українець і танцювальну школу в Італії, а також театр в Ізраїлі.

Роман Віктюк та Україна

Після переїзду до Москви Роман Віктюк завжди наголошував, що він – українець та завжди розмовляв українською мовою.

В інтерв'ю ВВС 2006 року він заявив, що навіть в період тоталітаризму ніколи не готував вистав, які б «обслуговували систему».

Тоді він також позитивно оцінив «Помаранчеву революцію», називаючи її «духовним спалахом». Він казав, що був вражений світлом і аурою людей, які вийшли на вулиці. Наголошував, що є українським режисером.

«Коли я раніше бував у Нью-Йорку і казав, що я – український режисер, то це не вражало. Російський режисер і все. Після «Помаранчевої революції» я вийшов до американців і з гордістю сказав – я український режисер, зал встав», – згадував Віктюк. Фото: Роман Віктюк / «Собеседник» В інтерв'ю виданню «Гордон» в 2014 році, оцінюючи ситуацію на Донбасі, він закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається.

«Хочу мешканцям Донбасу сказати одне: ви живете поза Богом, ви його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, заплющіть очі та побудьте у тиші. Без зла, без насильства, без вбивств. В цій тиші, можливо, у вашій душі щось відбудеться. Має відбутись, якщо ви українці», – заявив Віктюк.

«Але якщо ви не громадяни України, навіть ця тиша вам не допоможе, тоді залиште Україну у спокої», – додав він.

Режисер при нагоді приїжджав до України зі своїми виставами та активно брав участь у культурних та громадських заходах.

В інтерв'ю виданню «Сегодня» режисер розповів, як полюбляє горілку з перцем, його найвідомішу виставу «Служниці», де головні ролі виконують чоловіки та як проживав у квартирі Сталіна.

«Так, раніше я себе називав бандерівцем, що живе у квартирі вождя. Але вже навіть таке вимовляти не можна, адже у нього звання Героя забрали. Значить, тепер я просто львів'янин. Так, дійсно, в моїй квартирі жив весь генералітет Радянського Союзу», – згадував режисер.

Нагадаємо, що 17 листопада 2020 року відомий український і російський театральний режисер Роман Віктюк помер на 85 році життя.