Антимонопольний комітет зобов’язав туроператорів вказувати ціни у гривнях

У туристичних операторів є 10 днів на те, щоб змінити та привести до вимог конкурентного законодавства рекламу цін своїх турів на сайтах

Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету рекомендувала туристичним операторам вказувати вартість турів на своїх сайтах у гривнях без так званого власного курсу валют.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький.

«У туристичних операторів є 10 днів на те, щоб змінити та привести до вимог конкурентного законодавства рекламу цін своїх турів на сайтах та інформувати споживачів у спосіб, що не вводитиме в оману», – написав Хмельницький.

Він розповів, що під час розслідування АМКУ виявив, що реклама турів «у доларах» насправді вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами «власного курсу валют». Тому комітет 2 грудня надав обов’язкові до розгляду рекомендації: реклама турів має містити точні й чесні ціни у гривнях, без використання «власного курсу валют».

Хмельницький зазначив, що в разі невиконання рекомендацій оператори змушені будуть заплатити штраф.

За його словами, на зустрічі з операторами голова АМКУ Ольга Піщанська обговорила це рішення з представниками туроператорів, і вони пообіцяли виконати його вчасно.

До слова, нещодавно МОЗ оновив список «червоних» та «зелених» країн.

Після прибуття з країн «червоної» зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка «Дій вдома». Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.