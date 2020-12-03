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    Антимонопольний комітет зобов’язав туроператорів вказувати ціни у гривнях

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    <p>Реклама турів має містити точні й чесні ціни у гривнях, без використання &laquo;власного курсу валют&raquo;</p> - Антимонопольний комітет зобов’язав туроператорів вказувати ціни у гривнях

    Реклама турів має містити точні й чесні ціни у гривнях, без використання «власного курсу валют»

    У туристичних операторів є 10 днів на те, щоб змінити та привести до вимог конкурентного законодавства рекламу цін своїх турів на сайтах

    Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету рекомендувала туристичним операторам вказувати вартість турів на своїх сайтах у гривнях без так званого власного курсу валют.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький.

    «У туристичних операторів є 10 днів на те, щоб змінити та привести до вимог конкурентного законодавства рекламу цін своїх турів на сайтах та інформувати споживачів у спосіб, що не вводитиме в оману», – написав Хмельницький.

    Він розповів, що під час розслідування АМКУ виявив, що реклама турів «у доларах» насправді вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами «власного курсу валют». Тому комітет 2 грудня надав обов’язкові до розгляду рекомендації: реклама турів має містити точні й чесні ціни у гривнях, без використання «власного курсу валют».

    Хмельницький зазначив, що в разі невиконання рекомендацій оператори змушені будуть заплатити штраф.

    За його словами, на зустрічі з операторами голова АМКУ Ольга Піщанська обговорила це рішення з представниками туроператорів, і вони пообіцяли виконати його вчасно.

    До слова, нещодавно МОЗ оновив список «червоних» та «зелених» країн.

    Після прибуття з країн «червоної» зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка «Дій вдома». Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

    Теги: валютні операції гроші відпочинок Антимонопольний комітет туризм штраф гривня Україна реклама
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