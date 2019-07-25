Купатися заборонено! На 13-ти пляжах Києва виявлено кишкову паличку



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Вода у питних питних фонтанчиках на столичних пляжах не відповідає санітарним нормам

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві провело санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням.

Як повідомляє пресслужба відомства, за результатами дослідження встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах:

«Венеція»,

«Веселка»,

«Дитячий»,

«Золотий»,

«Молодіжний»,

«Передмістна Слобідка»,

«Райдуга»,

«Тельбін»,

«Центральний»,

«Троєщина»,

«Чорторий»,

«Галерний»,

«Вербний».

На пляжі «Галерний» зафіксовано наявність на поверхні води мілких водоростей, а на пляжі «Галерний» - запах.

Біохімічна потреба в кисні (БПК5) зафіксована на пляжах «Чорторий», «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Досліджені проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва не відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за наступним показникам:

наявність загальних колі форм: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);

каламутність: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);

смак та присмак: пляжі «Венеція» (фонтанчик №2), та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);

загальне залізо: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);

загальна лужність: пляж «Дитячий»;

хлор залишковий: пляж «Венеція» (фонтанчик №2);

нітрити: пляжі «Веселка» та «Молодіжний (фонтанчики №№1,3).

Про результати досліджень проінформовано Київська міська державна адміністрація та Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо».