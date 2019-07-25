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    Купатися заборонено! На 13-ти пляжах Києва виявлено кишкову паличку

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    Купатися заборонено! На 13-ти пляжах Києва виявлено кишкову паличку

    Вода у питних питних фонтанчиках на столичних пляжах не відповідає санітарним нормам

    Головне управління Держпродспоживслужби в Києві провело санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням. 

    Як повідомляє пресслужба відомства, за результатами дослідження встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах:

    • «Венеція»,
    • «Веселка»,
    • «Дитячий»,
    • «Золотий»,
    • «Молодіжний»,
    • «Передмістна Слобідка»,
    • «Райдуга»,
    • «Тельбін»,
    • «Центральний»,
    • «Троєщина»,
    • «Чорторий»,
    • «Галерний»,
    • «Вербний».

    На пляжі «Галерний» зафіксовано наявність на поверхні води мілких водоростей, а на пляжі «Галерний» - запах.

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    Біохімічна потреба в кисні (БПК5) зафіксована на пляжах «Чорторий», «Вербний» та «Пуща-Водиця».

    Досліджені проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва не відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за наступним показникам:

    • наявність загальних колі форм: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);
    • каламутність: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);
    • смак та присмак: пляжі «Венеція» (фонтанчик №2), та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);
    • загальне залізо: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);
    • загальна лужність: пляж «Дитячий»;
    • хлор залишковий: пляж «Венеція» (фонтанчик №2);
    • нітрити: пляжі «Веселка» та «Молодіжний (фонтанчики №№1,3).

    Про результати досліджень проінформовано Київська міська державна адміністрація та Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо».

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