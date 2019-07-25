Купатися заборонено! На 13-ти пляжах Києва виявлено кишкову паличку
Вода у питних питних фонтанчиках на столичних пляжах не відповідає санітарним нормам
Головне управління Держпродспоживслужби в Києві провело санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням.
Як повідомляє пресслужба відомства, за результатами дослідження встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах:
- «Венеція»,
- «Веселка»,
- «Дитячий»,
- «Золотий»,
- «Молодіжний»,
- «Передмістна Слобідка»,
- «Райдуга»,
- «Тельбін»,
- «Центральний»,
- «Троєщина»,
- «Чорторий»,
- «Галерний»,
- «Вербний».
На пляжі «Галерний» зафіксовано наявність на поверхні води мілких водоростей, а на пляжі «Галерний» - запах.
Біохімічна потреба в кисні (БПК5) зафіксована на пляжах «Чорторий», «Вербний» та «Пуща-Водиця».
Досліджені проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва не відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за наступним показникам:
- наявність загальних колі форм: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);
- каламутність: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);
- смак та присмак: пляжі «Венеція» (фонтанчик №2), та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);
- загальне залізо: пляжі «Тельбін» та «Центральний» (фонтанчики №№1,2,4);
- загальна лужність: пляж «Дитячий»;
- хлор залишковий: пляж «Венеція» (фонтанчик №2);
- нітрити: пляжі «Веселка» та «Молодіжний (фонтанчики №№1,3).
Про результати досліджень проінформовано Київська міська державна адміністрація та Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо».