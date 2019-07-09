В елітній Конча-Заспі майже не лишилося пляжів з вільним доступом до води



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Вільного доступу до води у Конча-Заспі немає

Багатії забудували майже всю прибережну зону

У Конча-Заспі під Києвом, де живуть багатії, вільної землі дедалі менше. За останні роки забудували навіть невеликі острівці на затоках Дніпра.

Місцеві мешканці показали ТСН, як їх витісняють заможні і впливові. Серед захоплених водоймищ є лише три смужки піску з вільним доступом. Їх називають останніми пляжами.

За законом, будівництво у прибережній зоні заборонено. Вільною має бути ділянка до води від 25 до 100 метрів - залежно від розміру водойми. Але у Конча-Заспі вільної землі, заявляють ріелтори, не лишилося. Тутешні мешканці - представники політичної еліти та великого бізнесу. Сотка землі біля води коштує до 40 тисяч доларів, а будинки - від 1,5 до 15 млн доларів. Відтак Конча-Заспа стала місцем для обраних.

На відстані кількох десятків кілометрів для простих відпочивальників лишилося усього три маленьких пляжі.

Перший виходить до озера Конча. За часів Януковича вихід до нього перегородили бетонною плитою. Після Революції Гідності її знесли, прохід на всю прибережну зону озера звільнили і якийсь час можна було навіть дійти до маєтку Азарова. Та недовго – там нині стоїть паркан вище трьох метрів.

Другий пляж. Його треба шукати у санаторії «Жовтень». Сюди пускають усіх охочих. І безкоштовно, запевняє керівництво санаторію. Цього року пляж облаштували і планують заробляти на відпочивальниках. Розвивати і розширяти тут інфраструктуру заважають хіба що сусіди - за бетонною огорожею, кажуть, з одного боку земля, яка досі належить ексгенпрокуророві Пшонці, з іншого – УПЦ Московського патріархату.

Пляж третій. Аби дістатися до нього, треба звернути зі столичного шосе на дамбу. Вільний вихід до затоки Дніпра та ділянка для відпочинку - всього на кілька метрів. Та ховається серед маєтків Юлії Тимошенко, Черновецького, ексрегіоналів Дмитра Табачника, Нестора Шуфрича. Кажуть, тут є навіть особняк Ахметова.

Острів у затоці Дніпра намивати почали теж за часів Януковича. Місцеві намагалися чинити супротив, але марно. За останні 5 років тут виросли розкішні маєтки і купатися у затоці стало небезпечно. Коли навіть діти підпливають метрів за 10 до цих будинків, охорона їх проганяє.

Звідси далі територія поділена на закриті котеджні містечка. Навіть мешканці цих містечок не всі можуть дістатися до води. Лише ті, кому належать прибережні ділянки.

Місцеві кажуть, такі спроби потрапити до води через котеджні зони завжди марні і ризиковані. Все, що їм залишається, - це боронити три останні пляжі Конча-Заспи.