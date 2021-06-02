Квартири в новобудовах Києва. Як змінилися ціни у травні

За місяць ціни в новобудовах в середньому зросли на 500 грн за кв. м

Квадратний метр житла подорожчав, але не в усіх районах столиці

У травні середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва, за даними ЛУН.Місто, зросла до 30 тис. грн. Річне зростання склало 4,9 тис. грн за кв. м. Торік ціна квадрата залишалася майже без змін протягом п’яти місяців — з березня по липень включно. У 2021 р. ми спостерігаємо перманентне зростання, починаючи з січня, пише 3m2.

Про планове підвищення цін забудовники попереджали заздалегідь, що відбилося на середній вартості квадратного метра. Треба зазначити, що при цьому мінімальна ціна квадратного метра знизилася на 100 грн й повернулася на березневий показник — 20 тис. грн/кв. м.

Ціни за районами та класами

Якщо проаналізувати середню вартість квадратного метра за районами Києва, то ми побачимо, що у більшості районах ціна просіла.

Найбільше падіння спостерігається в Оболонському районі, тут квадратний метр впав з 28,1 тис. грн до 25,3 тис. грн, тобто мінус 2,6 тис. грн/кв. м. Наразі в Оболонському районі будується 13 ЖК, здебільшого це клас комфорт та економ, лише два ЖК в бізнес-класі. Майже в усіх активних проєктах ціна трохи підвищилася, а загальне падіння пояснюється початком продажів в новому проєкті економ-класу «Навігатор 2» зі стартовою ціною в 20 тис. грн/кв. м.

Квадрат в Голосіївському та Печерському районах подешевшав на 1,3 тис. грн — 32 тис. та 61,5 тис. грн/кв. м відповідно, Деснянський втратив 900 грн на квадраті — 22 тис. грн/кв. м, на 200 грн подешевшав квадратний метр у Солом’янському районі — до 25,8 тис. грн/кв. м і на 100 у Святошинському — до 25,3 тис. грн/кв. м.

Без змін залишився лише Подільський район —34,4 тис. грн/кв. м. Назначне подорожчання відбулося у Дніпровському районі — на 500 грн до 23,2 тис. грн/кв. м та Дарницькому — до 23,3 тис. кв. м (+600 грн).

Після суттєвого підвищення ціни у квітні квадратний метр у новобудовах преміум-класу у травні втратив 2,9 тис. грн — 73,4 тис. грн/кв. м. На 100 грн подешевшав економ-клас — 21 тис. грн/кв. м. Бізнес продовжив зростання — плюс 900 грн до 46,7 тис. грн/кв. м. Комфорт залишився без змін — 25,5 тис. грн/кв. м.

Влітку зазвичай ринок трохи сповільнюється і ціни завмирають до активного осіннього бізнес-сезону, але цьогоріч велика ймовірність того, що зростання продовжиться. Дехто з експертів пояснює це запуском іпотеки під 7%. Але зважаючи на кількість угод (на кінець травня загальна кількість по Україні склала 305 угод, з них лише близько 26% на первинному ринку), не можна говорити про те, що іпотека стимулювала ринок. Підвищення пояснюється відкладеним попитом, який накопичувався протягом минулого року, й невеликою кількістю нових стартів.