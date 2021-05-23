Квартира біля метро у Києві: скільки доведеться переплатити

Біля деяких станцій метро вартість квадратного метра може виглядати нижче, ніж в середньому по району

Рівень цін залежить від близькості до центру і інфраструктури мікрорайону

Один з найпопулярніших запитів у тих, хто шукає квартиру в Києві, – будинок біля метро. Слово «біля» зазвичай розшифровують як «15 хвилин пішки до метро». Ну, максимум 20, якщо хочеться трохи заощадити.

Така вимога – не дурощі. З транспортною ситуацією в Києві, коли в години пік більшість доріг скуті заторами, а транспорту доводиться чекати по пів години, піша доступність метро передбачає величезну економію часу. Але, як відомо, кожна зручність має свою ціну.

За привілей ходити до метро пішки доводиться платити. У прямому сенсі слова. Квартири в будинках, побудованих неподалік метро, коштують значно дорожче точно таких же, але розташованих далі від «підземки».

Наскільки велика різниця в ціні. І за скільки зараз можна купити або продати таку нерухомість, читайте далі.

Старе житло: район має значення

Передусім ми порівняли вартість квартир в хрущовках. Без свіжого ремонту, на середніх поверхах. Хрущовки сьогодні – один з найменш затребуваних типів житла, але, відповідно, один з найдоступніших. Наприклад, двокімнатні квартири в хрущовках на Борщагівці можна купити за 35-42 тис. доларів. У таких же будинках того ж Святошинського району, але в мікрорайонах біля метро зараз продаються по 50 тис. доларів плюс-мінус кілька тисяч.

У Дарницькому районі на ДВРЗ двокімнатні хрущовки також продаються за 35-40 тис. доларів. А ось за 5 хвилин від метро за таке ж житло просять вже 47 і більше тисяч доларів.

Отже, різниця в ціні між найдешевшими квартирами «з метро» і без становить близько 30%.

А ось в центральних районах різниця в цінах на квартири біля метро і далеко від «підземки» становить приблизно 50%. Наприклад, на Печерську біля ботанічного саду, звідки до метро добиратися не менше пів години пішки, двокімнатна хрущовка коштує 50-60 тис. дол. А біля метро – 75-85 тис. у.о. Тобто мінімум в півтора раза дорожче.

Нове житло: має значення «безпроблемність» будинку і екологія

Порівняти квартири в новобудовах складніше, оскільки типових проєктів тут немає. А ціна за квадратний метр залежить від багатьох факторів: матеріали (бетон чи цегла), планування (якщо смарт – з балконом чи без), наявність поруч рекреаційної зони (парку або озера) або, навпаки, жвавої загазованої траси.

Звернемо увагу: оскільки біля метро сьогодні практично не залишилося територій, спочатку відведених під житлове будівництво, новобудови нерідко зводять в «проблемних» місцях: в приватному секторі (а значить, можуть бути проблеми з узаконенням будівництва), на місці колишніх підприємств (є ризик, що територія забруднена) або прямо біля жвавої траси (а це постійний шум і загазованість). Тож покупцеві нерідко доводиться вибирати: метро чи екологія, метро чи безпека.

Також ціни залежать від етапу будівництва (на «рівні котловану» дешевше) і від наявності або відсутності дозвільних документів на будівництво і від репутації (надійності) забудовника.

У Києві сьогодні налічується до 200 проблемних будівництв. До їх числа входять, зокрема, так звані «будинки Войцеховського» і будівництва, що фінансувалися банком «Аркада», що «лопнув». Ціни в таких новобудовах на порядок нижче, ніж в безпроблемних будинках. Це свого роду «знижка» за ризики. Адже небезпека таких покупок в тому, що господар не знає, коли буде добудований будинок, коли в ньому будуть підключені комунікації і, власне, коли буде повністю оформлене право власності на таке житло.

Сайт stroyobzor.ua публікує статистику середніх цін по кожному району Києва, а також окремо – середні ціни поблизу станцій метро. З цієї інфографіки можна скласти загальне уявлення про різницю цін. При цьому зауважимо, що до статистики входять як «хороші», так і проблемні будівництва. Через що біля деяких станцій метро вартість квадратного метра може виглядати нижче, ніж в середньому по району.

Ціни біля метро (в доларах за 1 кв. м):

Середні ціни на новобудови по районах Києва (в доларах за 1 кв. м):

Загалом, за підрахунками керівника комітету інформаційних технологій та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України Едуарда Бразаса, залежно від локації і віку будинку, ціни квартир в Києві біля метро на 10-30% вище, ніж в будинках, біля яких ходить тільки наземний транспорт.

«На вартість житла біля станцій метро, крім транспортної зручності, впливає низка важливих факторів таких, як рекреаційні можливості, завантаженість наземних транспортних артерій. Наприклад, окружна або сусідство з промзоною стримуватимуть апетити продавців. Також варто врахувати рік забудови району, вік самої будівлі і зношеність комунікацій. Особливо це актуально в останні 5-7 років. Але загалом можна говорити про те, що вартість житла поблизу кінцевих станцій метро або віддалених від центру відсотків на 10% вище, ніж в районах без цього виду транспорту. І чим ближче до центральної частини міста, тим вище різниця в ціні. Наприклад, на Подолі вартість квартири в середньому на 15% вище, ніж на Виноградарі, і на 20% вище, ніж на Троєщині. Якщо це квартири в нових будинках, побудованих не раніше 2010 року, можна додати до цінника ще 5-7% внаслідок поліпшених планувальних рішень, сучасних і автономних інженерних систем. Це дуже актуально в питанні опалення», – говорить Едуард Бразас.

Джерело: Сегодня