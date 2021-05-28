«Холодний сезон». Що відбувається на ринку оренди квартир у Києві

Чи подорожчає оренда квартир у столиці у серпні?

У Києві дешевшає оренда житла, проте не всього. Дешевшими стають лише квартири на дві, три і більше кімнат. Однокімнатні ж тримають ціну…

Ціни на оренду квартир у столиці

За даними консалтингової компанії SV Development, станом на кінець травня середня ціна у столиці за місячну оренду однокімнатної квартири становить $284, двокімнатної – $384, трикімнатної – $457. Для порівняння: рік тому, у травні, середні ціна на оренду були нижчими: на $11 – на однокімнатну квартиру, на $14 на двокімнатну; середня ціна на оренду помешкання з трьома кімнатами була дешевшою на $17.

Найдешевше коштує оренда однокімнатних квартир у Дніпровському районі Києва, найдорожче – у Печерському

«Питання торгу практично не актуальне. Потенційні орендарі не готові до завищених цін, оскільки на ринку досить велика конкуренція і завжди є місце розумного вибору», – зазначив у коментарі «Главкому» керівник комітету інформаційних технологій та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Едуард Бразаас.

За словами експерта, наразі можна говорити, що вже завершено процес формування «літніх» цін на оренду житла. «Тому, швидше за все, до кінця вересня варто очікувати цінової стабільності. Якщо не втрутяться інфляційні та інші економічні фактори, ціни на оренду житла залишаться на травневому рівні», – уточнив Бразаас.

Що шукають потенційні орендарі?

За даними ресурсу «Стройобзор», станом на кінець квітня обсяг ринку пропозиції оренди квартир розподілився так:

45% від загальної кількості пропозиції – однокімнатні квартири:

37% – двокімнатні квартири,

15% – трикімнатне житло;

3% – багатокімнатні квартири.

При цьому 39% запитів надходить від бажаючих зняти однокімнатні квартири, 36% потенційних орендарів шукають двокімнатні, а 19% – трикімнатні квартири. Лише 6% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.

Віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал у коментарі «Главкому» розповів, що нині настає «холодний» сезон оренди квартир: студенти повиїжджали з орендованих помешкань і роз’їхалися по домівках. Шукати нові помешкання для оренди вони почнуть у кінці липня – на початку серпня.

«Зараз попит на квартири відчутно впав навіть у порівнянні із березнем, приблизно на 17-20%», – уточнив він.

За словами Топала, попит на оренду квартир у сучасних житлових комплексах закритого типу, з адекватним контингентом мешканців та купою сервісів, а в ідеалі – з озером чи лісом поруч практично не зменшився. «Не можу сказати, що на квартири цих сегментів якось впали ціни», – зазначив він.

Хто ж знімає такі квартири? «Це молодь, яка достатньо заробляє і готова доплачувати за додаткові сервіси. Крім того, трапляється, що такі квартири шукають компанії, аби забезпечити житлом своїх працівників», – пояснює експерт.

«Карантинна» специфіка

З 2020 року частка первинних онлайн-консультацій на ринку нерухомості перевищила понад 70% від загального обсягу таких послуг. Про це повідомив Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України. За його словами, пандемія внесла певні корективи в роботу рієлторів через карантинні обмеження, відтак ріелтори почали активно використовувати в роботі фото та відео об’єктів, можливості надання необхідної інформації онлайн тощо.

«Пандемія, попри всі негативні наслідки, стала важливим поштовхом для розвитку українського ринку рієлтоських послуг», – зазначив Піта і додав, що фахівцям з нерухомості доводилось бути медіатором між власником квартири та потенційним орендарем.

«У сегменті оренди фахівці з нерухомості налагоджували стосунки між власниками і орендарями щодо можливих тимчасових пільгових умов проживання», – підкреслив Юрій Піта.

Водночас Анатолій Топал вважає, що поки що ефективність від таких онлайн-переглядів вкрай невисока. Крім того, вірогідно, вартість послуг ріелторів може підвищитися, адже ріелторам доводиться бути ще й операторами і режисерами.

Наталія Сокирчук, «Главком»