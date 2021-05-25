Мінфін відзвітував в яких регіонах та на яке житло українці беруть іпотеку під 7%

Наразі банки розглядають 623 заявки на участь у програмі «Доступна іпотека 7%»

У програмі беруть участь 22 регіони та місто Київ

Уповноважені банки в рамках державної програми «Доступна іпотека 7%» станом на 24 травня уклали 305 кредитних договорів на загальну суму 253,9 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що наразі банки розглядають 623 заявки на участь у програмі на загальну суму 550,8 млн грн, причому як на первинному (21,88%), так і на вторинному (78,12%) ринках.

В програмі беруть участь 22 регіони та місто Київ. Найактивніші з них – Київ (36,5%), Київська область (27,8%), Харківська (7%), Львівська (6%) і Рівненська (4,1%) області.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Запуск «Доступної іпотеки 7 %» відбувся 1 березня.

Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.