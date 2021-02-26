Ледь тримався на ногах: у Києві патрульні виявили п’яного водія автівки (відео)

П'яний водій був не в змозі відповідати за питання патрульних

У четвер, 25 лютого, на вулиці Митрополита Василя Липківського патрульні виявили водія з ознаками сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори помітили пошкоджений автомобіль ЗАЗ. Водій намагався здійснити рух заднім ходом та мав певні складності з кермуванням.

Патрульні вирішили з'ясувати причину такої непевної поведінки. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння та ледь міг відповідати на запитання інспекторів. Від огляду на стан сп'яніння 46-річний водій відмовився.

Інспектори склали на водія протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Ключі та документи на транспортний засіб віддали тверезому родичу.

Як повідомлялося, 17 лютого столичні патрульні виявили у водія маршрутного автобуса ознаки алкогольного сп'яніння. Це сталося близько 6 години ранку. Інспектори зупинили вказану маршрутку на Кільцевій дорозі.

24 лютого сталася подібна ситуація. Близько 6:30 патрульні виявили нетверезого водія, який збирався заступити на автобусний маршрут.