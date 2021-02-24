У Києві патрульні зловили чергового п’яного водія маршрутки

У водія маршрутки о 6:30 були явні ознаки алкогольного сп'яніння

Сьогодні, 24 лютого, близько 6:30 патрульні виявили нетверезого водія, який збирався заступити на автобусний маршрут.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху помітили автобус «Богдан», що рухався вулицею Стеценка з порушенням правил дорожнього руху.

Патрульні зупинили транспортний засіб, у салоні якого не було пасажирів. Водій пояснив, що саме збирається на кінцеву зупинку маршруту.

Під час розмови інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота та виражене тремтіння пальців рук.

На вимогу патрульних пройти освідування на стан сп'яніння водій відмовився. На місце викликали представника перевізника та передали керування автобусом йому. На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Про подію інформують Департамент транспортної інфраструктури та Державну службу України з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, 17 лютого столичні патрульні виявили у водія маршрутного автобуса ознаки алкогольного сп'яніння. Це сталося близько 6 години ранку. Інспектори зупинили вказану маршрутку на Кільцевій дорозі.

Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

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