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    На трасі Київ – Харків патрульні виявили водія вантажівки «під кайфом» (фото)

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    Водій-порушник керував великою вантажівкою - На трасі Київ – Харків патрульні виявили водія вантажівки «під кайфом» (фото)
    Водій-порушник керував великою вантажівкою
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Водій перебував у стані наркотичного сп’яніння внаслідок вживання амфетаміну

    У середу, 24 лютого, на автодорозі Київ – Харків – Довжанський патрульні виявили водія вантажівки у стані наркотичного сп’яніння.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, близько опівдня на 88 км траси інспектори зупинили водія вантажного автомобіля MAN за порушення правил дорожнього руху. За кермом був 34-річний мешканець Київщини.

    Під час перевірки документів поліцейські помітили в кермувальника явні ознаки наркотичного сп’яніння. За результатами обстеження лікаря, порушник перебував у стані наркотичного сп’яніння внаслідок вживання амфетаміну.

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    На трасі Київ – Харків патрульні виявили водія вантажівки «під кайфом» (фото)
    На трасі Київ – Харків патрульні виявили водія вантажівки «під кайфом» (фото)

    Патрульні поліцейські склали на водія адміністративні матеріали ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

    Порушника відсторонили від керування. Транспортний засіб передали іншому водієві, який має відповідну категорію посвідчення водія.

    Як повідомлялося, 24 лютого вранці патрульні виявили нетверезого водія, який збирався заступити на автобусний маршрут

    Теги: Національна поліція України вантажівки водій Київщина ПДР алкогольне сп'яніння
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