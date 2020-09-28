Легендарна «Кінопанорама» два роки мертва: від мільярдера Захура вимагають пояснень



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Кінотеатр «Кінопанорама» закрився 30 вересня 2018 року

Власник «Кінопанорами» Мохаммад Захур закрив кінотеатр на ремонт і нічого не робить

Ексдиректорка кінотеатру «Кінопанорама», президент ГО «Кінопанорама.Перезавантаження» Наталія Соболєва звернулася з відкритим листом до мільярдера, власника групи компаній ISTIL Мохаммада Захура, який купив кінотеатр і закрив його. Лист вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

30 вересня 2020 року виповнюється 2 роки з дня закриття «Кінопанорами».

За словами Соболєвої, за долею кінотеатру стежать багато людей. «Про «Кінопанораму» не забули. Хочу нагадати, що, коли на сторінці кінотеатру в фейсбуці ми проінформували про його закриття, це схвилювало 86 000 людей. Останній сеанс відвідали півтори тисячі. Це був наш глядач, просунута, розумна, красива молодь і київська інтелігенція. Шанувальники легендарного кінотеатру продовжують залишатися йому вірними», - написала вона.

Соболєва зазначила, що «Кінопанорама» - «це не просто будівля, це символ, історія і легенда».

«У вересні того самого, сумнозвісного 2018-го, я прийшла до ISTIL Group, щоб розповісти вам про те, що я придумала, аби зробити кінотеатр комфортнішим, розуміючи, що найближчим часом ви нічого не збираєтеся робити (власне, так і сталося, як показали ці два роки). Рекламодавці давали мільйон гривень за річну рекламу своєї компанії плюс маленький логотип на кожному новому кріслі. Ви мене не прийняли (або мене до вас не допустили), проте, наступного дня мене звільнили, а кінотеатр зачинили», - нагадала Соболєва мільярдеру.

Наразі зал простоює, хоча є багато охочих провести в ньому фестиваль або спектакль. «Їм відмовляють, вони дзвонять мені і запитують - чому. І я нічого не можу з цим вдіяти. Тому і пишу вам, бажаючи почути відповідь на це питання. Відповідь, яку хочуть почути багато людей», - зазначила Соболєва.

Вона звернулася до Захура: «Прошу вас розповісти, що буде з Кінопанорамою? Це в ваших текстах вона - об'єкт нерухомості, а в наших спогадах і сподіваннях вона як і раніше - улюблений багатьма кінотеатр, який так мріяв стати сучасним культурним центром».

Нагадаємо, кінотеатр «Кінопанорама» припинив кінопрокат з 1 жовтня 2018 року.

Власник кінотеатру «Кінопанорама», група компаній ISTIL Group Мохаммада Захура, вирішила закрити кінотеатр «Кінопанорама» для проведення капітального ремонту.

Пізніше стало відомо, що на місці столичного кінотеатру «Кінопанорама» буде побудований тризірковий готель.

Готель буде носити назву «Панорама». Оприлюднено проект тризіркового готелю.

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