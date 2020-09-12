Режисер Сеітаблаєв став лауреатом премії імені Василя Стуса
Український та кримськотатарський кіноактор і режисер Ахтем Сеітаблаєв
Церемонія нагородження відбулася 12 вересня у Києві
Лауреатом премії імені Василя Стуса 2020 року став український кінорежисер і актор Ахтем Сеітаблаєв.
Про це у Фейсбук повідомляє Український ПЕН.
Церемонія нагородження відбулася 12 вересня у Києві. Ахтем Сеітаблаєв отримав диплом, грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим. Нагороду йому вручив декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.
Ахтем Сеітаблаєв – український та кримськотатарський кіноактор, режисер. Він працював, зокрема, над кінокартинами «Кіборги», «Чужа молитва», «Захар Беркут» та фільмом «Номери» за п’єсою Олега Сенцова.
Нагадаємо, фільм української режисерки Наталі Ворожбит «Погані дороги» отримав Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю «Тиждень критики».