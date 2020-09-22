Дві українські студії дубляжу стали офіційними партнерами Netflix
Українські компанії отримали найвищий партнерський статус – Gold
Українські студії озвучення Postmodern Postproduction і «Так Треба Продакшн» стали партнерами американської компанії стрімінгових сервісів Netflix.
Про це повідомляє Film.Ua Group, до структури якої входять обидві студії.
Обидві компанії отримали найвищий партнерський статус – Gold і зможуть займатися створення українського дубляжу.
Коли у сервісі з’являться перші фільми з українською озвучкою, поки що не уточнюється.
Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.
Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.
Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.
Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.