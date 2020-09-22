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    Культура

    Дві українські студії дубляжу стали офіційними партнерами Netflix

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    Коли у&nbsp;Netflix з&rsquo;являться перші&nbsp;фільми&nbsp;з українською озвучкою, поки що не уточнюється - Дві українські студії дубляжу стали офіційними партнерами Netflix
    Коли у Netflix з’являться перші фільми з українською озвучкою, поки що не уточнюється

    Українські компанії отримали найвищий партнерський статус – Gold

    Українські студії озвучення Postmodern Postproduction і «Так Треба Продакшн» стали партнерами американської компанії стрімінгових сервісів Netflix.

    Про це повідомляє Film.Ua Group, до структури якої входять обидві студії.

    Обидві компанії отримали найвищий партнерський статус – Gold і зможуть займатися створення українського дубляжу.

    Коли у сервісі з’являться перші фільми з українською озвучкою, поки що не уточнюється.

    Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

    Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

    Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

    Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.

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