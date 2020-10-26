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    Люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві здають протоколи виборів (фото)

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    Здача протоколів у Дарницькій ТВК - Люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві здають протоколи виборів (фото)
    Здача протоколів у Дарницькій ТВК
    Фото: Lesya Shelest, Facebook

    Члени виборчих комісій працюють у нелюдських умовах

    У Дарницькій районній територіальній виборчій комісії представники виборчих дільниць годинами змушені чекати на свою чергу, щоб здати протоколи про підсумки голосування.

    Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів, оскільки стільців у Дарницькій ТВК для них немає.

    Відповідні фото оприлюднила секретар однієї з дільничних виборчих комісій Леся Шелест на своїй сторінці у Facebook.

    «Десь так виглядає здача протоколів в ТВК (територіальній виборчій комісії)», - написала вона.

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    Люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві здають протоколи виборів (фото)
    Люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві здають протоколи виборів (фото)
    Люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві здають протоколи виборів (фото)
    Фото: Lesya Shelest, Facebook

    Як повідомлялося, станом на 13 годину 26 жовтня у Києві 417 виборчих дільниць здали протоколи про підсумки голосування, це менше 40% дільниц.

    Київ Київрада вибори
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