Люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві здають протоколи виборів (фото)



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Здача протоколів у Дарницькій ТВК Фото: Lesya Shelest, Facebook

Члени виборчих комісій працюють у нелюдських умовах

У Дарницькій районній територіальній виборчій комісії представники виборчих дільниць годинами змушені чекати на свою чергу, щоб здати протоколи про підсумки голосування.

Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів, оскільки стільців у Дарницькій ТВК для них немає.

Відповідні фото оприлюднила секретар однієї з дільничних виборчих комісій Леся Шелест на своїй сторінці у Facebook.

«Десь так виглядає здача протоколів в ТВК (територіальній виборчій комісії)», - написала вона.

Як повідомлялося, станом на 13 годину 26 жовтня у Києві 417 виборчих дільниць здали протоколи про підсумки голосування, це менше 40% дільниц.