Люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві здають протоколи виборів (фото)
Члени виборчих комісій працюють у нелюдських умовах
У Дарницькій районній територіальній виборчій комісії представники виборчих дільниць годинами змушені чекати на свою чергу, щоб здати протоколи про підсумки голосування.
Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів, оскільки стільців у Дарницькій ТВК для них немає.
Відповідні фото оприлюднила секретар однієї з дільничних виборчих комісій Леся Шелест на своїй сторінці у Facebook.
«Десь так виглядає здача протоколів в ТВК (територіальній виборчій комісії)», - написала вона.
Як повідомлялося, станом на 13 годину 26 жовтня у Києві 417 виборчих дільниць здали протоколи про підсумки голосування, це менше 40% дільниц.