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    Центрвиборчком назвав остаточну явку виборців у Києві та області

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    На місцевих виборах у Києві була низька явка - Центрвиборчком назвав остаточну явку виборців у Києві та області
    На місцевих виборах у Києві була низька явка
    Фото: Главком

    У голосуванні взяла участь третина виборців Києва

    Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах.

    Так, за результатами опрацювання 100% інформації, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.

    Явка виборців у Київській області становила 36,66% або 542,623 тис. виборців.


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    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

    За результатами альтернативного підрахунку голосів Віталій Кличко набирає понад 50% і з великою ймовірністю перемагає уже в першому турі на виборах київського міського голови.

    ЦВК Київ вибори Київщина
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