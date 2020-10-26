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    «Ми просрали Київ». «Слуга народу» визнала поразку на виборах у столиці

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    За даними екзит-полів, кандидатка від &laquo;Слуги народу&raquo; Ірина Верещук лише на четвертому місці з 8% голосів - «Ми просрали Київ». «Слуга народу» визнала поразку на виборах у столиці
    За даними екзит-полів, кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук лише на четвертому місці з 8% голосів

    Дубінський обіцяє назвати винуватців програшу «слуг» у Києві

    Одіозний народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив про програш його політсили на місцевих виборах у Києві.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Найприкріше, що ми просрали Київ», - сказав Дубінський.

    При цьому він зазначив, що в поразці винна не лише кандидатка «слуг» у мери Києва Ірина Верещук. «Але я категорично проти, щоб винною в цій поразці була тільки Верещук. У програшу в столиці є й інші винуватці і бенефіціари», - переконаний Дубінський.


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    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців. Кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук лише на четвертому місці з 8% голосів.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. У партії «Слуга народу»  третє місце з 9,5%. 

    Під час виборчої кампанії Верещук прославилася «польотами» з парасолькою над Києвом.

    Після цього Верещук стала героїнею фотожаб. А передвиборчого ролика з «польотом» після цього так і не оприлюднили.

    Київ вибори
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