«Ми просрали Київ». «Слуга народу» визнала поразку на виборах у столиці



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За даними екзит-полів, кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук лише на четвертому місці з 8% голосів

Дубінський обіцяє назвати винуватців програшу «слуг» у Києві

Одіозний народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив про програш його політсили на місцевих виборах у Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Найприкріше, що ми просрали Київ», - сказав Дубінський.

При цьому він зазначив, що в поразці винна не лише кандидатка «слуг» у мери Києва Ірина Верещук. «Але я категорично проти, щоб винною в цій поразці була тільки Верещук. У програшу в столиці є й інші винуватці і бенефіціари», - переконаний Дубінський.





Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців. Кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук лише на четвертому місці з 8% голосів.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. У партії «Слуга народу» третє місце з 9,5%.

Під час виборчої кампанії Верещук прославилася «польотами» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб. А передвиборчого ролика з «польотом» після цього так і не оприлюднили.