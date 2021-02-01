Під час пожежі в торговельному центрі в Києві загинув чоловік (фото)

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували охоронця закладу

31 січня на вулиці Милославській, 6 у Деснянському районі столиці сталась пожежа у торговельному центрі «Корал».

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю до місця події під час проведення розвідки рятувальники встановили, що пожежа виникла у кімнаті охорони на першому поверсі торговельного центру.

Пожежею було охоплено площу 50 кв. м.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували охоронця закладу, який знаходився на третьому поверсі. За допомогою апарату захисту органів дихання його було виведено на свіже повітря.

Також між другим і третім поверхами рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

До ліквідації було залучено 3 одиниці техніки, 15 вогнеборців та штаб ГУ ДСНС у Києві.

Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.