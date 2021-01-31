Адміністратор столичного кальян-бару заплатить великий штраф за порушення карантину

В Україні за порушення карантину передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. грн і більше

Чоловік допустив роботу розважального закладу після 22.00

Печерський районний суд Києва оштрафував на 17 тис. грн адміністратора кальян-бару «Негорчит» за порушення правил карантину.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 15 січня.

Правоохоронці зафіксували, що 1 листопада 2020 року о 23 год. 02 хв., перебуваючи на робочому місці в кальян-барі «Негорчит», що на вул. Ротнідинська, 4 у Києві, адміністратор допустив функціонування закладу після 22.00 год. Це є порушенням Постанови Кабміну №641 від 22 липня 2020 року зі змінами.

У суді чоловік вини не визнав. Пояснив, що він дійсно працює адміністратором кальян-бару, але до встановлення графіку роботи закладу, стосунку не має. 1 листопада 2020 року о 23 год. 02 хв. заклад дійсно працював, хоча відвідувачі вже всі були розраховані, але перебували у ньому.

Суд розцінив безпідставними його доводи, оскільки порушник підтвердив, що є адміністратором кальян-бару, а відтак повинен в силу своїх посадових обов`язків здійснювати контроль за дотриманням трудової дисципліни і режиму роботи закладу.

Крім штрафу, адміністратор заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», директор столичного салону краси заплатить 34 тис. грн штраф за неправильну утилізацію масок.

Нагадаємо, що за порушення карантину передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.