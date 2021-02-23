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    Махінації на 3 млн грн: на Київщині СБУ викрила оборудку податківців

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    Протиправною діяльністю займалися службовці Броварського підрозділу податкової - Махінації на 3 млн грн: на Київщині СБУ викрила оборудку податківців
    Протиправною діяльністю займалися службовці Броварського підрозділу податкової
    Фото: СБУ

    Податківці налагодили механізм незаконного повернення податків та єдиного соціального внеску

    Служба безпеки України виявила на Київщині організовану групу діючих і колишніх посадовців Державної податкової служби і задокументувала їх протиправну діяльність. Вони завдали збитки державному бюджету на понад 3 млн грн.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У ході досудового розслідування встановлено, що оборудку організували службовці Броварського підрозділу податкової. Вони налагодили систематичний механізм незаконного повернення податків та єдиного соціального внеску. Використовуючи реквізити реальних фірм і дані громадян, зловмисники протиправно відшкодовували суми підставним особам.

    Під час обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів у Києві та області правоохоронці вилучили електронні носії інформації та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

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    Махінації на 3 млн грн: на Київщині СБУ викрила оборудку податківців
    Махінації на 3 млн грн: на Київщині СБУ викрила оборудку податківців
    Махінації на 3 млн грн: на Київщині СБУ викрила оборудку податківців
    Махінації на 3 млн грн: на Київщині СБУ викрила оборудку податківців

    Наразі п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

    • ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу);
    • ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах);
    • ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

    Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

    Як повідомлялося, в Києві Служба безпеки України задокументувала та заблокувала злочинну діяльність посадовця Державної податкової служби, який надавав сприяння терористичній організації «ДНР».

    Теги: СБУ кримінал податки гроші Київщина
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