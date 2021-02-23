Махінації на 3 млн грн: на Київщині СБУ викрила оборудку податківців
Податківці налагодили механізм незаконного повернення податків та єдиного соціального внеску
Служба безпеки України виявила на Київщині організовану групу діючих і колишніх посадовців Державної податкової служби і задокументувала їх протиправну діяльність. Вони завдали збитки державному бюджету на понад 3 млн грн.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У ході досудового розслідування встановлено, що оборудку організували службовці Броварського підрозділу податкової. Вони налагодили систематичний механізм незаконного повернення податків та єдиного соціального внеску. Використовуючи реквізити реальних фірм і дані громадян, зловмисники протиправно відшкодовували суми підставним особам.
Під час обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів у Києві та області правоохоронці вилучили електронні носії інформації та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.
Наразі п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу);
- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах);
- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.
Як повідомлялося, в Києві Служба безпеки України задокументувала та заблокувала злочинну діяльність посадовця Державної податкової служби, який надавав сприяння терористичній організації «ДНР».