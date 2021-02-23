СБУ оголосила підозру колишньому топменеджеру «Укрзалізниці»

Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, виділених на ремонт рухомого складу

Екс-топменеджера «Укрзалізниці» підозрюють у розкраданні кількох мільйонів гривень. Кошти були виділені на ремонт рухомого складу підприємства, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Чиновник залучив до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу. Підприємство мало необхідні виробничі потужності і кваліфікований персонал. Насправді роботи фактично виконували працівники «Укрзалізниці» з використанням запасних частин невідомого походження. Ремонт здійснювався в значно менших обсягах, ніж передбачено регламентом, і з порушенням технологічних норм», - йдеться в повідомленні.

У пресслужба додали, що «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 58,6 млн гривень, через що також була протиправно занижена на 6,4 млн гривень оподатковувана база.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Триває досудове розслідування.

Служба безпеки традиційно не називає ім’я підозрюваного, але за даними деяких ЗМІ, йдеться про Володимира Бойчука. «Інтерфакс» у свою чергу з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що підозру вручили колишньому виконувачу обов'язків директора Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.

Торік Служба безпеки заявляла про викриття багатомільйонної корупційної схеми на «Укрзалізниці». «За даними попереднього слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії Пасажирська компанія Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності», - було сказано в повідомленні.