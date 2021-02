В СБУ назвали причину санкцій проти Sportmaster

Запровадженню санкцій проти Sportmaster передував лист СБУ на адресу МЗС України

Санкції щодо компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ «Спортмастер-Україна«, впроваджено на підставі інформації про роботу мережі в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

«Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі «Спортмастер») впроваджено на підставі інформації про роботу мережі в Криму. Введенню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, спрямований ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях», – ідеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України «неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування».

Як повідомлялося, компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ «Спортмастер-Україна» – найбільша, за даними на її сайті, роздрібна мережа торгівлі спорттоварами в Україні, включена до санкційного списку згідно з рішенням РНБО і указом президента України від 19 лютого 2021 року.

Згідно з ним, на три роки стосовно сінгапурської Sportmaster Operations запроваджується повна заборона торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також заборона на ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав та застосовуються санкції щодо запобігання виведенню капіталів за межі України.

Російська мережа магазинів сьогодні, 22 лютого оприлюднила власну заяву з приводу ситуації, в якій накладення на них санкцій.

«Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи України. Усі ці роки компанія вела і веде самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, заснований суворо на дотриманні законів, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою», – йдеться у заяві.

У компанії наголошують, що на сьогоднішній день немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності, тому магазини продовжують роботу. Також вони додали, що в них близько 1,5 тисячі співробітників.

Нагадаємо, компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd зареєстрована у Сінгапурі. Однак була заснована росіянами і її головний офіс розташований в Москві. Вона володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі та Україні. Згідно з даними українського Єдиного реєстру юридичних осіб, Sportmaster Operations Pte. Ltd є засновником ТОВ «Спортмастер Україна» і володіє часткою в 99%. Санкції щодо компанії ввели на три роки. Вони передбачають: повну заборону торгових операцій; повну заборону на транзит ресурсів, польоти і перевезення на території України; запобігання виведенню капіталів за кордон; заборону на ввезення продукції сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd самою фірмою або через іноземних посередників. Від 2014 року українці неодноразово бойкотували мережу у межах кампанії «Не купуй російське!». Загалом в країні наразі працюють 30 магазинів «Спортмастер».

Джерело: Інтерфакс-Україна