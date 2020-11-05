Маєток Ткаченка у заповідній зоні. Суд дозволив і далі орендувати землю на Трухановому острові

Суд поновив договір оренди земельної ділянки на Трухановому острові

Господарський суд Києва визнав укладеною додаткову угоду про поновлення договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди), укладеного між Київрадою і ТОВ «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно». Про це свідчить рішення суду від 5 жовтня.

Відповідно до додаткової угоди договір на право тимчасового користування ділянкою площею 3,97 га по вул. Труханівській, 40 для клубу поновлено на 15 років. Додаткова угода набуде чинності з моменту набрання законної сили вказаним рішенням суду.

Договір поновлено відповідно до рішення Київради від 20 листопада 2018 року.

У фірмі заявили, що Департамент земельних ресурсів навмисне не підписував додаткову угоду про поновлення оренди. У зв’язку із цим клуб підготував проект угоди і запросив міського голову Віталія Кличка або іншу уповноважену особу до нотаріуса для підписання документу. Однак, від Київради ніхто не прийшов. Після того фірма звернулася до суду.

У свою чергу Київрада в суді заявила, що в неукладенні додаткової угоди винна саме фірма, оскільки вона не надала Департаменту земельних ресурсів на його вимогу витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку ділянки. А це призвело до неможливості визначити таку істотну умову договору, як розмір орендної палати за землю.

Розглянувши матеріли справи, суд дійшов висновку, що Київрада тривалий час протиправно зволікала із укладенням додаткової угоди про поновлення договору. На думку суду, вимога Департаменту до фірми надати вказаний витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки є незаконною, оскільки це не було обов’язковим для неї. При цьому суд додав, що розглядає у даній справі виключно можливість поновлення договору користування ділянкою, а питання розміру орендної плати може бути вирішене в межах іншого провадження.

Нагадаємо, Київрада у 1994 році передала Учбово-спортивному комерційному клубу «Україно» на праві тимчасового користування (у тому числі на умовах оренди) землю на 15 років. Цей договір закінчився у 2009 році. Клуб звернувся до Київради за поновленням оренди, і при цьому продовжував користуватися ділянкою, сплачуючи орендну плату.

Лише через 9 років, у листопаді 2018 року Київрада прийняла рішення про поновлення договору користування ділянкою.

Через рік Департамент земельних ресурсів зареєстрував проект рішення про відмову «Учбово-спортивному комерційному клубу «Україно» в поновленні договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди). Втім, цей проект так і не був проголосований.

Як повідомлялося, Ткаченко заселився в незадекларований маєток на Трухановому острові в Києві після того, як телеканал «1+1» показав розслідування про незаконність поселень там.

Труханів острів - рекреаційна зона в столиці, де житлове будівництво заборонене. Земельна ділянка під маєтком, яким користується нардеп, з 1994 року перебуває в оренді ТОВ «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно». Землю місто передавало під спортивну базу.

У 2015 році журналісти каналу «1+1» зробили серію матеріалів про незаконне поселення на Трухановому острові, в тому числі - і про нецільове використання саме цієї бази.

Вже у 2016-му в соцмережах Олександра Ткаченко та його дружини Анни почали з’являтися світлини, зроблені біля цього маєтку. З 2017-го родина викладала подібні фотографії регулярно.

За документами цей маєток не є житловим об’єктом, а значиться «адміністративною будівлею». Будівля - у приватній власності Дениса Копилова - директора інвест-групи «Інеко» та співвласника ТОВ «Учбово-спортивний клуб «Україно». Копилов підтвердив Bihus.Info, що саме він надає будинок Ткаченку в оренду.

Ткаченко запевняє, що орендує приміщення лише з весни 2019 року.

Джерело: Наші гроші