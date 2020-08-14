Маєток в заповідній зоні. Активісти вимагають у міністра Ткаченка пояснень (фото)



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«Чому міністр вважає, що він має право проживати на території заповідної зони і чому він не вніс цю нерухомість в декларацію?»

У четвер, 13 серпня, в Києві пройшов мітинг під будинком міністра культури Олександра Ткаченка, розташованому в заповідній зоні Труханового острова.

Про це інформує журналіст інформаційного агентства «Журналіст», який знаходився на місці подій.

Активісти ГО «Ліс» і ГО «Товариство охорони пам'яток культури міста Києва» протестували проти забудови Труханового острова і вимагали, щоб Ткаченко пояснив ситуацію з будинком в центрі заповідної зони, бо міністр культури, представник партії «Слуга народу» і колишній гендиректор «1+1 Media» проживає в цьому будинку на Трухановому острові в рекреаційній зоні, і до сих пір не декларував його.

«Ми зібралися тут для того, щоб нинішній міністр культури пояснив, чому він вважає, що він має право проживати на території заповідної зони і чому він не вніс цю нерухомість в декларацію. Це вже не перший раз, коли Олександра Ткаченка просять пояснити жителям Києва факт проживання в цьому будинку. 2 роки тому він запевняв, що в декларації за 2019 рік ми побачимо у кого і за скільки він орендує це житло, але, на жаль, цього так і не сталося», - прокоментував один з активістів.