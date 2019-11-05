«Слуга народу» Ткаченко заселився в незадекларований маєток на Трухановому острові



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Нардеп Ткаченко не вніс у власну електронну декларацію інформацію ані про будинок, ані про витрати на його оренду

Ткаченко запевняє - орендує приміщення лише з весни 2019 року, а відтак - в електронній декларації він має з’явитися лише наступного року. Однак це твердження спростовують світлини з цього будинку

Народний депутат та колишній керівник «1+1 Медіа» Олександр Ткаченко заселився в незадекларований маєток на Трухановому острові в Києві після того, як телеканал «1+1» показав розслідування про незаконність поселень там.

Труханів острів - рекреаційна зона в столиці, де житлове будівництво заборонене. Земельна ділянка під маєтком, яким користується нардеп, з 1994 року перебуває в оренді ТОВ «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно». Землю місто передавало під спортивну базу.

У 2015 році журналісти каналу «1+1» зробили серію матеріалів про незаконне поселення на Трухановому острові, в тому числі - і про нецільове використання саме цієї бази.

Вже у 2016-му в соцмережах Олександра Ткаченко та його дружини Анни почали з’являтися світлини, зроблені біля цього маєтку. З 2017-го родина викладала подібні фотографії регулярно.

За документами цей маєток не є житловим об’єктом, а значиться «адміністративною будівлею». Будівля - у приватній власності Дениса Копилова - директора інвест-групи «Інеко» та співвласника ТОВ «Учбово-спортивний клуб «Україно». Копилов підтвердив Bihus.Info, що саме він надає будинок Ткаченку в оренду.

Сам нардеп не вніс у власну електронну декларацію інформацію ані про будинок, ані про витрати на його оренду.

Ткаченко запевняє - орендує приміщення лише з весни 2019 року, а відтак - в електронній декларації він має з’явитися лише наступного року. Однак це твердження спростовують світлини з цього будинку, що публікувала родина Ткаченка кілька років поспіль.

Джерело: Bihus.info