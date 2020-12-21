Малюки на Поштовій площі стали різдвяними янголятами (фото)

Скульптури малюків отримали святкове вбрання

Скульптури малюків – засновників Києва на Поштовій до новорічно-різдвяних свят одягли в костюми янголят.

Кий, Щек та Хорив отримали біле вбрання з крилами та німбами. Їхня сестра Либідь одягнена в сукню, кожушок, а на її ніжках теплі шкарпетки.

Фото малюків оприлюднив автор композиції, скульптор Володимир Журавель на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаємо Вас з прийдешніми святами, днем Святого Миколая, Новим роком і Різдвом Христовим! «Хай Ісус мале дитя, благословить Вам життя, щоб Ви в щасті проживали і любовь пізнали...» - привітав митець усіх зі святами.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві на Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни. Вогні на ялинці засвітив мер Києва Віталій Кличко.