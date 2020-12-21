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    Малюки на Поштовій площі стали різдвяними янголятами (фото)

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    Малюки тримають різдвяну зірку - Малюки на Поштовій площі стали різдвяними янголятами (фото)
    Малюки тримають різдвяну зірку
    Фото: Володимир Журавель, Facebook

    Скульптури малюків отримали святкове вбрання

    Скульптури малюків – засновників Києва на Поштовій до новорічно-різдвяних свят одягли в костюми янголят.

    Кий, Щек та Хорив отримали біле вбрання з крилами та німбами. Їхня сестра Либідь одягнена в сукню, кожушок, а на її ніжках теплі шкарпетки.

    Фото малюків оприлюднив автор композиції, скульптор Володимир Журавель на своїй сторінці у Facebook.

    «Вітаємо Вас з прийдешніми святами, днем Святого Миколая, Новим роком і Різдвом Христовим! «Хай Ісус мале дитя, благословить Вам життя, щоб Ви в щасті проживали і любовь пізнали...» - привітав митець усіх зі святами.

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    Малюки на Поштовій площі стали різдвяними янголятами (фото)
    Малюки на Поштовій площі стали різдвяними янголятами (фото)
    Малюки на Поштовій площі стали різдвяними янголятами (фото)
    Малюки на Поштовій площі стали різдвяними янголятами (фото)
    Малюки на Поштовій площі стали різдвяними янголятами (фото)

    Нагадаємо, 19 грудня у Києві на Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни. Вогні на ялинці засвітив мер Києва Віталій Кличко.

    Теги: Київ мистецтво новорічні свята пам'ятник
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