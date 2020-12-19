До новорічних і різдвяних свят Київ підготував сюрпризи, – Кличко

Влада Києва розробила святковий пішохідний маршрут, який поєднує сім новорічних локацій

До новорічних і різдвяних свят Київ підготував сюрпризи. Дбаючи про безпеку, щоб уникнути великих скупчень людей, розробили святковий пішохідний маршрут.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час церемонії запалювання вогнів на головній новорічній ялинці, встановленій на Софійській площі у Києві.

Мер Києва зазначив, що в День Святого Миколая, традиційно, на площі перед Софією столиця розпочинає новорічні святкування.

«У свято Миколая-Чудотворця ми всі – і діти, і дорослі, очікуємо дива. Ми загадуємо бажання і віримо, що вони здійсняться. І це обов’язково станеться! Треба вірити в свою мрію і йти до неї. Зневіра – не наш шлях! Тому давайте сьогодні, разом, загадаємо усім нам, нашій країні, миру і процвітання!», – наголосив Кличко.

Мер закликав киян та гостей столиці подякувати захисникам України, які сьогодні боронять державу на сході країни. А також подякувати медикам, які й у свята та вихідні продовжують працювати і рятувати здоров’я і життя людей.

«Я думаю, нам усім буде не жаль провести цей рік. Надто багато викликів і випробувань він приніс. Але життя триває! І ми все подолаємо! Спільними зусиллями і з вірою в себе та свою країну», – підкреслив Кличко.

«Ми продовжимо змінювати нашу столицю. Будувати школи і дитсадки, нові станції метро, ремонтувати дороги, оновлювати парки і сквери. Створювати нові гарні локації. Робити Київ гарнішим і комфортнішим!», – наголосив мер столиці.

До Новорічних і Різдвяних свят місто підготувало сюрпризи. Дбаючи про безпеку, щоб уникнути великих скупчень людей, розробили святковий пішохідний маршрут. Він поєднує сім новорічних локацій. Це – Софійська площа, Арка Дружби Народів, пішохідний міст від неї до святкової Володимирської гірки. Далі – через Андріївський узвіз до Контрактової площі.

«Гуляйте і милуйтеся новорічно–різдвяним Києвом! Але не забувайте про елементарні правила безпеки! Миру вам, щастя, оптимізму і сил! Ми все подолаємо! З Днем святого Миколая! З прийдешніми Новим роком та Різдвом!», – сказав Кличко.

Головна ялинка країни цього року штучна, заввишки понад 30 метрів. Її підсвічують 10 кілометрів гірлянд та прикрашають 1 500 іграшок – білочки, жолуді, шишки, сови, білосніжні зайці та пташки.

Як повідомлялося, головна ялинка України засвітилася вогнями.

Під час засвічення святкової ілюмінації на головній ялинці країни почала горіти одна гірлянда.

Нагадаємо, в ніч на Миколая на Херсонщині згоріла новорічна ялинка.