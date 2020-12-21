Загорання ялинки на Софійській площі: з’явилося відео ліквідації пожежі

Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежних підрозділів

Столичні рятувальники оприлюднили відео, як ліквідували загорання на новорічній ялинці на Софійській площі під час церемонії офіційного засвічення.

Як відомо, 19 грудня під час проведення церемонії відкриття головної новорічної ялинки було запалено піротехнічні вогні, внаслідок чого на конструкції з прикрасами та освітленням загорівся бант.

Обслуговуючим персоналом загорання ліквідовано за допомогою порошкових вогнегасників ще до прибуття пожежних підрозділів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Постраждалих внаслідок даної події немає.

Рятувальники нагадують про «ялинкові» правила пожежної безпеки. «Не втрачайте пильність і бережіть себе та свої ялинки, друзі!» - закликають вони.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві на Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни. Вогні на ялинці засвітив мер Києва Віталій Кличко.

Головна ялинка в центрі Києва – штучна, висотою 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд. Ялинка обійшлася у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців