«Мамо, не плач, я розквітну весною». На Київщині висадили алею на честь загиблих жінок-воїнів (фото)

16 декоративних яблунь Недзведського нагадуватимуть про дівчат, які віддали життя за свободу і мир в Україні

26 листопада в Броварах на честь загиблих у війні на Донбасі жінок-воїнів висадили пам’ятну алею.

Алею пам’яті з 16 яблунь Недзведського висадили в парку «Перемога» неподалік «мушлі». Організатором створення таких алей у Краматорську, Києві, Львові, Черкасах, Житомирі, а тепер уже і в Броварах, виступив «Жіночий ветеранський рух». Про це повідомляє «Трибуна-Бровари».

За тиждень до відкриття Алеї на території парку зробили підготовчі роботи – встановили таблички з іменами загиблих військовослужбовиць.

«16 декоративних яблунь Недзведського – це пам’ять про дівчат, які віддали найцінніше – життя за свободу і мир в Україні. Вони будуть зеленіти та квітнути, як квітла кожна з них. Для увічнення пам’яті про сучасних Героїнь. Біля кожного дерева стоїть меморіальна табличка з іменем кожної дівчини, жінки, які загинули на сході, та написом «Мамо, не плач, я розквітну весною», – промовила на відкритті алеї голова ГО «Жіночий ветеранський рух» Андріана Арехта.

Членкині організації, ветеранки АТО Юлія Кірілова, Катерина Приймак та Ірина Цвіла також сказали теплі й водночас сумні слова про загиблих дівчат, про ці яблуні, про війну.

«Наш обов‘язок шанувати пам‘ять наших захисників та захисниць. Ці жінки зробили свій сміливий вибір, вони пішли захищати свою землю та свій народ і загинули за Україну. Вічна їм пам‘ять та пошана», – промовив заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко.

Також на заході були присутні броварський міський голова Ігор Сапожко, голова громадської організації «Всеукраїнське об’єднання воїнів «Асоціація воїнів АТО «Київська Русь» Олександр Чекмаз, депутати міськради, ветерани АТО та інші.

Кожен охочий міг узяти участь у висадженні яблунь.

Після висадження алеї біля кожного деревця присутні поклали квіти, перев’язані жовто-блакитною стрічкою.

Пам’ятна табличка на алеї містить QR-код, за яким можна подивитися перший сезон документального проєкту «Жінки, які загинули за Україну», створений ГО «Жіночий ветеранський рух» та Українським інститутом національної пам’яті.

Настоятель Храму Покрови Пресвятої Богородиці провів панахиду за загиблими.