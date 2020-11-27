За добу на Донбасі зафіксовано два ворожі обстріли

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не зафіксовано

Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали

Упродовж минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості щодо режиму тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет.

«Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було», – йдеться у звіті.

Від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

«Українські захисники повністю контролюють ситуацію та перебувають напоготові до негайного реагування на ймовірні виклики з боку противника», – резюмується у звіті.