  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу на Донбасі зафіксовано два ворожі обстріли

    • Розсилка
    Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не зафіксовано - За добу на Донбасі зафіксовано два ворожі обстріли
    Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не зафіксовано

    Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали

    Упродовж минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості щодо режиму тиші.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет.

    «Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було», – йдеться у звіті.

    Від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.

    На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    «Українські захисники повністю контролюють ситуацію та перебувають напоготові до негайного реагування на ймовірні виклики з боку противника», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies