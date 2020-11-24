Поранений біля Авдіївки український військовий помер у лікарні

Боєць був поранений снайпером окупантів

Український військовослужбовець, якого біля Авдіївки поранив снайпер бойовиків, помер у лікарні. Про це у Facebook повідомила пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

«На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Донбасі 24 листопада отримав поранення боєць 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. У бригаді повідомили про те, що побратими постраждалого військовослужбовця вогонь у відповідь не відкривали - у зв’язку із евакуацією пораненого.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Нагадаємо, що минулої доби окупанти чотири рази зірвали режим тиші на Донбасі.

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.