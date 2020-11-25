Хомчак: за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців

Зі слів Хомчака, перемир’я сьогодні дотримується, але війна триває

Зі слів Хомчака, перемир’я сьогодні дотримується, але війна триває

За час перемир’я в Збройних силах України – четверо загиблих та 14 поранених

За час перемир'я на Донбасі з липня 2020 року в результаті бойових дій загинули четверо українських військових. На сьогодні триває 122 день режиму припинення вогню.

Про це на зустрічі з представниками ЗМІ заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, передає armyinform.com.

За його словами, українська сторона на 99% без необхідності не відкриває вогонь на Донбасі. Однак бойовики не дотримуються перемир'я так, як Об’єднані сили.

Він також нагадав, що вчора в передмісті Авдіївки снайпер обстріляв позиції окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

«Поранений військовослужбовець 72-ї бригади, на жаль, у лікарні помер. Це четвертий випадок загибелі за 122 дні, маємо 14 осіб поранених. Звичайно, це багато, якщо гинуть або травмуються люди. Однак якщо брати в порівнянні з минулим періодом, ми не беремо 2014-2015 роки, це, звичайно, мало», - додав Хомчак.

Він також пояснив, чому після снайперського обстрілу українська сторона не відкрила вогонь у відповідь.

«Комбриг прийняв рішення вогонь не відкривати, тому що невідомо, чи вдалося б евакуювати військового», - сказав Хомчак.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року, мешкав у місті Фастів Київської області.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.