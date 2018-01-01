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    «Марш Бандери» у Києві: обійшлося без провокацій

    Хода завершилася на Майдані Незалежності близько 20:10
    У Києві закінчився марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Порушень правопорядку не зафіксовано. Про це повідомила прес-служба поліції Києва. Як повідомлялося, збір учасників заходу відбувся у парку імені Т.Г. Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності і прибула туди близько 19:45. [READ_MORE]
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    Київський марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери

    Хода завершилася на Майдані Незалежності близько 20:10

    У Києві закінчився марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Порушень правопорядку не зафіксовано. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

    Як повідомлялося, збір учасників заходу відбувся у парку імені Т.Г. Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності і прибула туди близько 19:45.

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    Правоохоронці нарахували у колоні близько 1000 осіб, частина із них була із запаленими смолоскипами.

    Акція завершилася на Майдані о 20:10.

    Як проходив марш, дивіться тут.

    Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс

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