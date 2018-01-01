«Марш Бандери» у Києві: обійшлося без провокацій

Хода завершилася на Майдані Незалежності близько 20:10

У Києві закінчився марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Порушень правопорядку не зафіксовано. Про це повідомила прес-служба поліції Києва. Як повідомлялося, збір учасників заходу відбувся у парку імені Т.Г. Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності і прибула туди близько 19:45. [READ_MORE]



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Київський марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери

Хода завершилася на Майдані Незалежності близько 20:10

У Києві закінчився марш з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Порушень правопорядку не зафіксовано. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Як повідомлялося, збір учасників заходу відбувся у парку імені Т.Г. Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності і прибула туди близько 19:45.

Правоохоронці нарахували у колоні близько 1000 осіб, частина із них була із запаленими смолоскипами.

Акція завершилася на Майдані о 20:10.

Як проходив марш, дивіться тут.

Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.

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