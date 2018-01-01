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    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників

    Супровід колони націоналістів здійснюють близько сотні правоохоронців
    Поліцейські Києва стежать за порядком під час маршу з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Супровід колони здійснюють близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу, екіпажі патрульної поліції для забезпечення безпеки на дорозі, залучені також кінологи. Збір
    • Сьогодні, 19:25
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    Хода з нагоди&nbsp;<span lang="UK">109-ї річниці від дня народження Степана Бандери</span>
    Хода з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери

    Супровід колони націоналістів здійснюють близько сотні правоохоронців

    Поліцейські Києва стежать за порядком під час маршу з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Супровід колони здійснюють близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу, екіпажі патрульної поліції для забезпечення безпеки на дорозі, залучені також кінологи.

    Збір учасників заходу відбувся у парку імені Т.Г. Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності.

    «На цей час у колоні іде близько 1000 осіб, частина із них – із запаленими смолоскипами», - інформують у поліції.

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    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників
    Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників

    Пряму трансляцію маршу дивіться тут.

    Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, безпеку під час проведення ходи забезпечуватимуть 1,2 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Національна гвардія України.

    Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс

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    Київ Свобода Правий сектор поліція Києва націоналісти Степан Бандера
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