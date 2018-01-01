Смолоскипна хода у Києві: поліція нарахувала близько тисячі учасників

Супровід колони націоналістів здійснюють близько сотні правоохоронців

Поліцейські Києва стежать за порядком під час маршу з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Супровід колони здійснюють близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу, екіпажі патрульної поліції для забезпечення безпеки на дорозі, залучені також кінологи. Збір



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Хода з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери

Супровід колони націоналістів здійснюють близько сотні правоохоронців

Поліцейські Києва стежать за порядком під час маршу з нагоди 109-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Супровід колони здійснюють близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу, екіпажі патрульної поліції для забезпечення безпеки на дорозі, залучені також кінологи.

Збір учасників заходу відбувся у парку імені Т.Г. Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності.

«На цей час у колоні іде близько 1000 осіб, частина із них – із запаленими смолоскипами», - інформують у поліції.

Пряму трансляцію маршу дивіться тут.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, безпеку під час проведення ходи забезпечуватимуть 1,2 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Національна гвардія України.

Раніше у «Правому секторі» розповіли, що колони зі смолоскипами пройдуть вулицями Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу і Мелітополя.

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