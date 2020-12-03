Маска під носом: у київському метро поліція оштрафувала 85 пасажирів (фото, відео)

Порушники карантину сплатили понад 14 тис. грн штрафів

На території Київського метрополітену поліцейські особливу увагу приділяють наявності у громадян засобів індивідуального захисту і правильному їх носінню. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

З початку карантину столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлено на розгляд в районні суди Києва за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Трьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. гривень. Окрім цього, на 85 громадян накладено штраф правами поліції метрополітену за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту.

Як зазначив начальник превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександр Киричук, правоохоронці, які заступають на забезпечення публічного порядку на станції столичної підземки, у першу чергу проводять превентивні заходи та роз’яснюють пасажирам правила носіння засобів індивідуального захисту.

«Відповідно до нових санкцій за порушення карантину громадянами, які перебувають у підземці без вдягнутих засобів індивідуального захисту, передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це 170-255 гривень. Поліцейські у першу чергу націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян та наголошують на необхідності не лише носіння засобів індивідуального захисту, але й правильного їх використання. На порушників, котрі категорично не погоджуються з законними вимогами поліції, правоохоронці на місці складають адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, правами поліції в київському метрополітені уже накладено штраф на 85 осіб на загальну суму 14450 гривень», - розповів Киричук.

Окрім цього, правоохоронці надають громадянам захисні маски, хто їх не має.

Поліція закликає громадян не порушувати встановлених протиепідемічних заходів та не наражати себе і оточуючих на небезпеку.