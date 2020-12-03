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    Маска під носом: у київському метро поліція оштрафувала 85 пасажирів (фото, відео)

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    Правоохоронці роз&rsquo;яснюють пасажирам правила носіння засобів індивідуального захисту - Маска під носом: у київському метро поліція оштрафувала 85 пасажирів (фото, відео)
    Правоохоронці роз’яснюють пасажирам правила носіння засобів індивідуального захисту

    Порушники карантину сплатили понад 14 тис. грн штрафів

    На території Київського метрополітену поліцейські особливу увагу приділяють наявності у громадян засобів індивідуального захисту і правильному їх носінню. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    З початку карантину столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлено на розгляд в районні суди Києва за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Трьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. гривень. Окрім цього, на 85 громадян накладено штраф правами поліції метрополітену за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту.

    Як зазначив начальник превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександр Киричук, правоохоронці, які заступають на забезпечення публічного порядку на станції столичної підземки, у першу чергу проводять превентивні заходи та роз’яснюють пасажирам правила носіння засобів індивідуального захисту.

    «Відповідно до нових санкцій за порушення карантину громадянами, які перебувають у підземці без вдягнутих засобів індивідуального захисту, передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це 170-255 гривень. Поліцейські у першу чергу націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян та наголошують на необхідності не лише носіння засобів індивідуального захисту, але й правильного їх використання. На порушників, котрі категорично не погоджуються з законними вимогами поліції, правоохоронці на місці складають адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, правами поліції в київському метрополітені уже накладено штраф на 85 осіб на загальну суму 14450 гривень», - розповів Киричук.

    Окрім цього, правоохоронці надають громадянам захисні маски, хто їх не має.

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    Маска під носом: у київському метро поліція оштрафувала 85 пасажирів (фото, відео)
    Маска під носом: у київському метро поліція оштрафувала 85 пасажирів (фото, відео)
    Маска під носом: у київському метро поліція оштрафувала 85 пасажирів (фото, відео)
    Маска під носом: у київському метро поліція оштрафувала 85 пасажирів (фото, відео)

    Поліція закликає громадян не порушувати встановлених протиепідемічних заходів та не наражати себе і оточуючих на небезпеку.

     

    Теги: Національна поліція України Київ метро штраф карантин коронавірус
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