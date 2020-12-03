Уряд визначив режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину
Садочки і початкові класи працюватимуть у звичному режимі, - Шкарлет
Помаранчевий рівень небезпеки на всій території держави означає, що дитячі садочки та початкові класи продовжать працювати у звичному режимі, а для шкіл та вишів встановлені обмеження не більше 20 осіб в аудиторії. Про це на брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.
«На сьогодні у всій країні встановлений помаранчевий рівень небезпеки. Дитячі садочки та початкові класи працюють у звичному режимі з дотриманням норм карантинного режиму», ─ сказав він.
За його словами, єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що «учні та студенти перебувають в аудиторії у кількості не більше 20 осіб».
Як повідомлялося 11 листопада, в Україні скасували адаптивний карантин: тепер вся країна «помаранчева».
2 грудня уряд скасував карантин вихідного дня.
2 грудня прем'єрм-міністр Денис Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні.