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    Уряд визначив режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину

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    Для шкіл та вишів встановлені обмеження не більше 20 осіб в аудиторії - Уряд визначив режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину
    Для шкіл та вишів встановлені обмеження не більше 20 осіб в аудиторії

    Садочки і початкові класи працюватимуть у звичному режимі, - Шкарлет

    Помаранчевий рівень небезпеки на всій території держави означає, що дитячі садочки та початкові класи продовжать працювати у звичному режимі, а для шкіл та вишів встановлені обмеження не більше 20 осіб в аудиторії. Про це на брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

    «На сьогодні у всій країні встановлений помаранчевий рівень небезпеки. Дитячі садочки та початкові класи працюють у звичному режимі з дотриманням норм карантинного режиму», ─ сказав він.

    За його словами, єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що «учні та студенти перебувають в аудиторії у кількості не більше 20 осіб».

    Як повідомлялося 11 листопада, в Україні скасували адаптивний карантин: тепер вся країна «помаранчева».

    2 грудня уряд скасував карантин вихідного дня.

    2 грудня прем'єрм-міністр Денис Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні.

    Теги: діти школа студенти навчання карантин дитячий садок уряд учні коронавірус Сергій Шкарлет
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