Уряд визначив режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину

Для шкіл та вишів встановлені обмеження не більше 20 осіб в аудиторії

Садочки і початкові класи працюватимуть у звичному режимі, - Шкарлет

Помаранчевий рівень небезпеки на всій території держави означає, що дитячі садочки та початкові класи продовжать працювати у звичному режимі, а для шкіл та вишів встановлені обмеження не більше 20 осіб в аудиторії. Про це на брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

«На сьогодні у всій країні встановлений помаранчевий рівень небезпеки. Дитячі садочки та початкові класи працюють у звичному режимі з дотриманням норм карантинного режиму», ─ сказав він.

За його словами, єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що «учні та студенти перебувають в аудиторії у кількості не більше 20 осіб».

Як повідомлялося 11 листопада, в Україні скасували адаптивний карантин: тепер вся країна «помаранчева».

2 грудня уряд скасував карантин вихідного дня.

2 грудня прем'єрм-міністр Денис Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні.