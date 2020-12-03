  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція може обмежити вхід на Софійську площу на новорічні свята

    • Розсилка
    На Софійській площі буде встановлена головна новорічна ялинка країни - Поліція може обмежити вхід на Софійську площу на новорічні свята
    На Софійській площі буде встановлена головна новорічна ялинка країни
    Фото ілюстративне

    До головної ялинки країни доступ буде закритий

    Для того, щоб не допустити масового скупчення людей на новорічні свята, столичні правоохоронці можуть обмежити вхід на Софійську площу, де буде знаходитися новорічна ялинка.

    Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

    «Поліція може обмежити доступ до території, і вони там не зберуться. Якщо буде введена така заборона (локдаун на новорічні свята. – Ред.), то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць», – заявив він.

    Крищенко також додав, що у разі відмови людей виконувати вимоги поліції передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

    «Я впевнений, що розуміння суспільством проблеми Covid зараз уже стало набагато глибше. Я думаю, люди зрозуміють, що ми намагаємося, в першу чергу, зберегти їх здоров'я», – сказав він.

    Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь.

    Цьогоріч головна ялинка на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. 

    Організатори зазначили, що можливе огородження території головної ялинки на Софійській площі, щоб до неї підходила обмежена кількість людей.

    Теги: Національна поліція України Київ Андрій Крищенко новорічні свята карантин ялинка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies