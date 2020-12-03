Поліція може обмежити вхід на Софійську площу на новорічні свята

До головної ялинки країни доступ буде закритий

Для того, щоб не допустити масового скупчення людей на новорічні свята, столичні правоохоронці можуть обмежити вхід на Софійську площу, де буде знаходитися новорічна ялинка.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

«Поліція може обмежити доступ до території, і вони там не зберуться. Якщо буде введена така заборона (локдаун на новорічні свята. – Ред.), то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць», – заявив він.

Крищенко також додав, що у разі відмови людей виконувати вимоги поліції передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

«Я впевнений, що розуміння суспільством проблеми Covid зараз уже стало набагато глибше. Я думаю, люди зрозуміють, що ми намагаємося, в першу чергу, зберегти їх здоров'я», – сказав він.

Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь.

Цьогоріч головна ялинка на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

Організатори зазначили, що можливе огородження території головної ялинки на Софійській площі, щоб до неї підходила обмежена кількість людей.