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    Поліція оцінила вплив карантину на злочинність у Києві

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    Андрій Крищенко не бачить зростання рівня злочинності в Києві - Поліція оцінила вплив карантину на злочинність у Києві
    Андрій Крищенко не бачить зростання рівня злочинності в Києві
    Фото: РБК-Україна

    Із введенням карантину напруга у суспільстві не зросла, запевняють правоохоронці

    У Києві не зафіксовано зростання злочинності через карантинні обмеження. Навпаки, криміногенна ситуація у столиці дещо покращилася.

    Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко.

    За його словами, поліція оцінює рівень злочинності на основі чітких маркерів певних видів кримінальних і адміністративних порушень.

    «Отже, ми не бачимо такого, щоб це все вплинуло на напругу в суспільстві. Можливо, вся ця напруга викидається в соцмережі і YouTube, але це не випливає в якісь конфлікти та драми», - сказав Крищенко.

    Він додав, що також не зафіксовано зростання домашнього насильства.

    В цілому, за його словами, в Києві стало менше грабежів, розбійних нападів, незаконних заволодінь автотранспортом.

    «Такі злочини, як тяжкі тілесні ушкодження та умисні вбивства, зросли в кількісному вимірі на 2-3 випадки в порівнянні з минулим роком. Але це теж «плаваюча» статистика, вона не відображає якихось агресивних настроїв суспільства», - зазначив Крищенко.

    Нагадаємо, за даними Головного управління Нацполіції в Києві, протягом січня-вересня 2020 року на території Києва здійснено на 25,8% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо за перших дев’ять місяців 2019-го було зафіксовано 40678 злочинів, то цьогоріч — 30197.

    За висновком правоохоронців, тяжких та особливо тяжких злочинів поменшало на 24%.

    Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення. У 2019 році цей показник складав 139 протиправних діянь. 

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Андрій Крищенко злочинність карантин
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