Поліція оцінила вплив карантину на злочинність у Києві

Із введенням карантину напруга у суспільстві не зросла, запевняють правоохоронці

У Києві не зафіксовано зростання злочинності через карантинні обмеження. Навпаки, криміногенна ситуація у столиці дещо покращилася.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, поліція оцінює рівень злочинності на основі чітких маркерів певних видів кримінальних і адміністративних порушень.

«Отже, ми не бачимо такого, щоб це все вплинуло на напругу в суспільстві. Можливо, вся ця напруга викидається в соцмережі і YouTube, але це не випливає в якісь конфлікти та драми», - сказав Крищенко.

Він додав, що також не зафіксовано зростання домашнього насильства.

В цілому, за його словами, в Києві стало менше грабежів, розбійних нападів, незаконних заволодінь автотранспортом.

«Такі злочини, як тяжкі тілесні ушкодження та умисні вбивства, зросли в кількісному вимірі на 2-3 випадки в порівнянні з минулим роком. Але це теж «плаваюча» статистика, вона не відображає якихось агресивних настроїв суспільства», - зазначив Крищенко.

Нагадаємо, за даними Головного управління Нацполіції в Києві, протягом січня-вересня 2020 року на території Києва здійснено на 25,8% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо за перших дев’ять місяців 2019-го було зафіксовано 40678 злочинів, то цьогоріч — 30197.

За висновком правоохоронців, тяжких та особливо тяжких злочинів поменшало на 24%.

Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення. У 2019 році цей показник складав 139 протиправних діянь.