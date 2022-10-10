Масована атака на Україну: Кличко звернувся до киян із проханням 

Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях!

Повітряна тривога триває

Мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

«Російські терористи не зупиняються. Атакують всі регіони України. Загроза нових ударів триває. Для перебування в укриттях візьміть теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів. У місто поки не виїжджайте», – пише міський голова.

Підземні станції метрополітену працюють як укриття. Пасажирів метро зараз не перевозить.

Всі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Оперативно реагують на ситуацію та долають наслідки ударів ворога.

Нагадаємо, над Києвом працює протиповітряна оборона, однак вже зафіксовано кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. Також ударів зазнав центр міста.

Лише в одному місці в Києві більше 20 постраждалих. Загиблих – від п'яти до восьми людей. У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару у понеділок загинули восьмеро людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.

Як відомо, за ранок 10 жовтня рашисты випустили по Україні уже 75 ракет, 41 из них збита.